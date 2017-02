Créée en 1999, In Extenso Innovation Croissance témoigne aujourd’hui d’une solide dynamique de développement et compte désormais 35 collaborateurs répartis entre Paris, Lyon, Sophia Antipolis et Montpellier.

Fort d’une équipe de 15 personnes et de 6 ans d’expérience aux côtés de clients reconnus tels que l’Agence Spatiale Européenne, le CETIM, le Ministère de l’Industrie, l’Ademe, Orange Business Services, l’AP-HP Hôpitaux de Paris, Genopole ou BPIFrance, Tech2Market intervient en expert auprès des acteurs de la santé, de l’environnement, de l’énergie, de l’agroalimentaire, de l’aérospatial et la défense, des transports, des télécoms et des services web et mobiles. La société de conseil apporte ainsi conseil et expertise dans les domaines du marketing, de la stratégie d’entreprise, des partenariats et du financement non seulement à des laboratoires, des universités, des startups ou des incubateurs mais aussi à des PME, des grands comptes, des investisseurs publics et privés, des pôles de compétitivité et des régions.

« Avec ce rapprochement, In Extenso Innovation Croissance renforce son pôle de compétences technologiques et sectorielles tout en confirmant sa place sur ce marché stratégique », résume Patricia Braun, Présidente, Associée In Extenso Innovation Croissance. « Les expertises que nous intégrons via ce rapprochement nous rendent toujours plus incontournables sur le marché grâce à une offre complète et un maillage régional renforcé ».

Située à Lyon, l’entreprise Tech2Market travaille dorénavant de façon totalement intégrée avec les équipes In Extenso Innovation Croissance et vient compléter et enrichir l’offre de l’entité. In Extenso Innovation Croissance accompagne et aide les entrepreneurs à s’approprier la valeur économique issue des processus d’innovation et à la transformer en avantage concurrentiel durable.

L’acquisition de Tech2Market apporte une nouvelle brique à la stratégie de croissance externe de l’entreprise initiée avec le cabinet Astrid en septembre 2015. Ouvert en 2006, le cabinet Astrid est spécialisé en crédit d’impôt recherche.