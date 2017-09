Sotheby’s International Realty France - Monaco, le leader français de l’immobilier de prestige avec plus de 45 agences immobilières dans l’hexagone, dresse un état des lieux optimiste pour les marchés de prestige français à la rentrée 2017.

Alexander Kraft, Président - Directeur Général de Sotheby’s International Realty France - Monaco, précise : « Nous vivons actuellement la rentrée la plus active depuis 5 ans. Habituellement, le 3ème trimestre est toujours assez calme en raison de la période estivale alors qu’en 2017, nous avons connu un des étés les plus actifs depuis plusieurs années. »

Pendant le premier semestre 2017, le réseau de Sotheby’s International Realty France – Monaco a réalisé 265 ventes haut de gamme, pour un volume de ventes de plus de € 276 millions. Alexander Kraft explique : « Ce résultat représente une hausse d’environ +41 % par rapport à la même période en 2016, et montre sans le moindre doute que le marché immobilier de prestige est en train de reprendre des couleurs en France. »

Alexander Kraft ajoute : « Dans les 6 premiers mois de l’année 2017, le prix moyen d’une transaction Sotheby’s International Realty ® a été de € 1.04 million sur tout le territoire français. Bien qu’en début d’année, l’activité était plus prononcée à Paris qu’en province, nous voyons également depuis le 2ème trimestre 2017 une accélération des transactions sur les autres marchés de prestige français en dehors de la capitale. »

« Certains marchés en province se sont montrés particulièrement dynamiques ces derniers mois, notamment en Bretagne, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime et en Pyrénées-Orientales. La Bretagne reste un classique pour les Parisiens qui veulent se ressourcer au calme. Nantes figure parmi les villes les plus prisées de France et est facilement accessible aux Parisiens, à 2 heures en train. Cette connexion rapide depuis Paris fait aussi le succès de Saintes et Perpignan : La Rochelle, proche de Saintes, est à environ 2h30 de la capitale en TGV, et l’aéroport de Perpignan place la ville à 1h20 de vol de Paris. Ces quatre marchés en particulier ont non seulement été actifs mais en plus conclu des ventes sur des biens aux prestations élevées. »

« Fin 2016 et au début 2017, la reprise du marché immobilier de prestige a commencé avec les biens « entrée de gamme » jusqu’à 1,5M€ ; c’étaient alors particulièrement les acquéreurs français qui se positionnaient sur cette gamme de prix. Profitant de la baisse des prix, spécialement en province (de -15% à -25% en 2015 - 2016), d’un large éventail de biens sur les marchés (stock en hausse constante depuis 2012), et de taux d’intérêt encore historiquement bas, les Français concrétisent leurs projets d’achat qu’ils avaient repoussés pendant 5 ans du fait d’incertitudes politiques, fiscales et économiques. »

« D’ailleurs, depuis ce printemps nous voyons aussi le segment très haut de gamme se réveiller, pour de belles propriétés d’exception entre 5M€ et 100M€. Nous avons vendu plusieurs grands hôtels particuliers à Paris lors de ces deniers mois, ainsi que d’importantes propriétés de prestige dans le Sud. » se réjouit Alexander Kraft.

« Nous constatons également un retour des acheteurs étrangers depuis ce printemps, particulièrement des acheteurs américains et chinois. En effet, le marché de l’immobilier de luxe a encore connu une nette accélération depuis le résultat de l’élection présidentielle. On peut véritablement parler « d’effet Macron », surtout pour les acheteurs étrangers qui semblent retrouver confiance dans le marché de l’immobilier de prestige français. »

« Les Américains se montrent eux très impressionnés par ce jeune président dynamique issu du monde de la finance avec une forte volonté de réformer la France. Ils profitent aussi d’une belle combinaison de facteurs pour investir avec notamment un plus grand choix de propriétés, des prix encore très intéressants par rapport à d’autres marchés internationaux et un taux de change dollar/euro avantageux. Il est encourageant de les voir retourner sur notre marché de prestige », explique Alexander Kraft. Toujours à l’échelle nationale, on note une nouveauté de taille : le retour des acheteurs chinois.

Ces derniers reviennent sur le marché après 4 ans d’absence ! Cela est dû à la spectaculaire croissance économique chinoise (+17% au 1er trimestre) et à la belle stabilité de la pierre française.

Exemples de biens de prestige vendus :

Propriété vue mer sur la Côte d’Azur pour 22,5M€

Magnifique hôtel particulier rive gauche à Paris pour 12,5M€

Bien de 359 m² avenue Pierre 1er de Serbie (Paris 16e) pour plus de 4,5M€

Appartement 3 pièces au Palais Maeterlinck à Nice entre 2,5 et 3M€ Exemples de biens de prestige actuellement en vente :

Château La Barben (proche d’Aix-en-Provence) : château de +1000 ans d’histoire et 2 800 m² habitables sur 307 ha, doté d’un jardin à la française attribué à Lenôtre, à moins de 20M€

Hôtel particulier à Neuilly (quartier Saint-James) de 530 m² à 10M€

Hôtel particulier à Paris (8e) de 652 m² à 10M€

Hôtel particulier avenue Foch à Paris de 1250 m² à 21M€

Exemples de beaux biens vendus en province :

Maison traditionnelle pieds dans l’eau d’environ 300 m² dans le Golfe du Morbihan vendue pour +2M€

Appartement de 180 m² situé au 5ème et dernier étage (avec ascenseur) dans le quartier Graslin, à Nantes, vendu au prix, soit 760 000€, en quelques jours

Villa d’architecte de 188 m² et 800 m² de jardin, en front de mer dans le pays Royannais vendue 1,6M€

Appartement en plein cœur de Perpignan de 4 pièces (170 m²) doté de 2 grandes terrasses vendu 782 000€

« Grâce à tous ces signes encourageants, je suis optimiste pour la rentrée et prévoit que l’année 2017 se termine en force. », conclut Alexander Kraft. « Du fait de son important maillage international avec plus de 900 agences dans 68 pays et de son excellente réputation, le réseau Sotheby’s International Realty ® propose à la vente 5 des 6 biens les plus chers au monde, entre 149M$ et 250M$. Parmi eux, on compte un ranch au Texas pour 250M$, une propriété en front de mer dans les Southampton (New York) pour 150M$ et un ranch dans le Colorado pour 149M$. »