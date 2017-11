Innovation

A propos d’Hilbert Investment Solutions :

Hilbert Investment Solutions est spécialisé dans l’élaboration et la distribution de produits structurés et de solutions d’investissement sur-mesure répondant au mieux aux besoins de ses clients.

Basée à Paris et à Londres, son équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels issus de grandes banques d’investissement, sociétés de gestion et compagnies d’assurances. Hilbert Investment Solutions dispose de relais de distribution en Europe (Benelux, Royaume-Uni, Suisse) et à l’international (Asie, Moyen-Orient, Amérique Latine).

Plus d’informations sur : www.hilbert-is.com

A propos de OneLife :

OneLife a pour ambition de bousculer les idées reçues quant à l’assurance-vie. Spécialisés dans ce secteur depuis plus de 25 ans, nous développons des solutions de planification financière transfrontalières pour des clients fortunés dans toute l’Europe et au-delà.

Qu’il s’agisse d’épargne à long terme, de planification successorale ou simplement de comprendre comment mieux gérer votre patrimoine, nous nous employons à fournir des solutions sophistiquées, conformes et innovantes conçues pour s’adapter à chaque individu et à l’évolution de ses besoins.

En s’appuyant sur un solide réseau de partenaires choisis, comprenant des banques privées, des family offices et des conseillers financiers indépendants, notre équipe dynamique d’experts internationaux offre une approche novatrice qui permet de comprendre et d’anticiper les besoins des clients fortunés dans un monde en pleine mutation.

Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, OneLife est détenue par J.C. Flowers & Co — l’une des premières sociétés d’investissement dans le secteur financier international.

Plus d’informations sur : www.onelife.eu.com