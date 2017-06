Ce partenariat, effectif depuis le 1er avril 2017, permet à TwentyFour AM de s’ouvrir au marché institutionnel français, et propose également aux investisseurs d’Hexagone Finance l’accès vers des gestions obligataires de qualité.

TwentyFour AM est une Société de gestion basée à Londres, créée en 2008 par 7 associés et spécialisée dans la gestion obligataire. Vontobel Asset Management - dont Hexagone Finance assure la distribution exclusive en France - détient 60% du capital depuis avril 2015. Les gérants de Twenty Four AM restent toutefois indépendants dans leur gestion.

Avec 10,7Md EUR d’encours sous gestion (au 31/03/2017), dont 1,2 Milliards collectés depuis début 2017, TwentyFour AM dispose de 21 gérants, qui ont en moyenne 25 ans d’expérience. L’équipe a la particularité de mettre en place une gestion très collégiale.

TwentyFour AM est devenue un acteur incontournable des stratégies obligataires que sont le crédit, la gestion globale flexible et les ABS européens.

Hier, pour la première fois à Paris, une soixantaine d’investisseurs Institutionnels a assisté à un déjeuner de présentation animé par les deux gérants/associés :

Chris Bowie, gérant du fonds Absolute Return Credit (LU133178917) qui vise une performance absolue de Euribor 3M+ 250 pbs sur 3 ans avec une volatilité inférieure à 3 %. Il s’agit d’un fonds Long only concentré sur des titres qui génèrent historiquement les meilleurs ratios de Sharpe.