La société de gestion Henderson Global Investors vient de nommer respectivement Tim Winstone et Tom Hanson au poste de gérant du Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund et du Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund.

Le Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund et le Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund sont gérés par Stephen Thariyan, Directeur du crédit international, et Tom Ross.

Tom Hanson

A compter de ce jour, Tim Winstone et Tom Hanson sont également nommés gérants de ces fonds en reconnaissance du rôle déterminant qu’ils ont joué depuis qu’ils ont rejoint l’équipe crédit international d’Henderson Global Investors fin 2015.

Tom Ross, gérant Crédit chez Henderson Global Investors, a déclaré : « Tim et Tom ont largement fait preuve de leur capacité à gérer les stratégies des fonds grâce à leur approche d’investissement rigoureuse. Ils se sont également extrêmement bien intégrés dans le processus d’investissement de l’équipe crédit internationale et du reste de l’équipe obligations. Tous deux mettent l’accent sur la génération de performance et la prestation d’un excellent service à nos clients. »