Ces financements ont été réalisés avec Health for Life Capital™, le premier et unique véhicule d’investissement en capital particulièrement focalisé sur les innovations en Sciences de la Vie liées au microbiome. Une fois encore, Seventure démontre sa capacité à détecter les sociétés internationales les plus en pointe dans ce domaine et de co-investir aux côtés d’acteurs financiers de renommée mondiale.

Health for Life Capital™ est le premier véhicule mondial finançant l’innovation dans le domaine prometteur du microbiome

BiomX (anciennement MBCure) réalise un tour de série A d’un montant global de 24M$ avec Health for Life Capital™, Orbimed, Johnson & Johnson, Takeda et d’autres investisseurs financiers

DayTwo réalise un tour de Série A d’un montant global de 12 M$ avec Health for Life Capital™, Johnson & Johnson et les investisseurs historiques

BiomX et DayTwo sont toutes deux issues du prestigieux Institut Weizmann situé au sud de Tel Aviv (Israël).

Isabelle de Crémoux, Présidente de Seventure Partners et fondatrice de Health for Life Capital™ commente : « Nous sommes ravis de participer à ces tours de table emblématiques. BiomX et DayTwo nous ont chacune contactés courant 2016 en ayant identifié que Health for Life Capital était le premier fonds au monde spécialisé dans le secteur du microbiome, afin de syndiquer un tour de table international avec d’autres investisseurs « aux poches profondes » plus généralistes ».

BiomX et DayTwo viennent ainsi compléter notre portefeuille de « pépites » du microbiome déjà composé d’Enterome (médicaments microbiome-modulateurs, produits diagnostics et companion diagnostics à Paris), LNC (médicaments-probiotiques et produits de nutrition à Bordeaux), Maat Pharma (transplantation autologue de microbiome à Lyon), TargEDys (bactéries régulatrices d’appétit à Rouen) et Eligo Bioscience (antibiotiques ultra sélectifs à Paris) pour ne citer que les françaises ainsi que de Vedanta (médicaments-probiotiques à Boston, USA). D’autres investissements dans ce domaine viendront enrichir l’écurie Health for Life Capital™ dans les mois à venir dont une au Japon ! ».

BiomX : restauration du microbiome fonctionnel

BiomX se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour atténuer les maladies humaines issues de la dysbiose du microbiome. La société offre une solution complète de bout en bout, de la découverte de cibles au développement de composés thérapeutiques, avec des capacités flexibles pour moduler précisément le microbiome et restaurer le déséquilibre microbien en ajoutant ou éradiquant des bactéries avec des phages natifs et synthétiquement altérés (virus qui attaquent des bactéries).

Le pipeline thérapeutique de la société se compose de produits pour le traitement de l’acné, de la maladie inflammatoire de l’intestin (IBD), de l’oncologie et de traitements qui modulent le microbiome pour améliorer les performances des médicaments immuno-oncologiques.

Nouvelle venue dans le monde des thérapies basées sur le microbiome, la société BiomX bénéficie néanmoins d’une équipe fondatrice expérimentée. Le professeur Rotem Sorek (également cofondateur de Riverlight Bio), grâce à sa dernière publication dans Nature sur la communication entre bactériophages dans une cellule bactérienne infectée, s’est positionné comme leader dans la biologie de ces virus bactériens. D’autres fondateurs scientifiques, Eran Elinav (Weizmann Institute) et Tim Lu (MIT - Biological Engineering) viennent renforcer cette équipe hautement qualifiée. La société a récemment annoncé une collaboration avec Kenya Honda, un scientifique japonais renommé dans le domaine du microbiome et co-fondateur de Vedanta Biosciences (également dans le portefeuille de Health for Life Capital™).

La société BiomX (précédemment appelée MBCure), a été créée au sein de l’incubateur FutuRx Ltd., avec le support de l’Israel Innovation Authority (anciennement Office of the Chief Scientist at the Ministry of Economy).

BiomX vient de bénéficier d’un tour de table de série A de 24 millions de dollars dont 3 millions de Seventure qui a investi aux côtés de Orbimed , Takeda, Johnson&Johnson et des investisseurs financiers.

DayTwo : Le spécialiste de la nutrition personnalisée en fonction de son microbiote.

Grâce à l’utilisation d’un algorithme ultrasophistiqué, DayTwo offre des services de nutrition personnalisée. Après avoir répondu à un questionnaire sur l’application dédiée, l’utilisateur réalise des tests qui sont analysés par le laboratoire DayTwo, grâce à une technologie de séquençage des bactéries. Une fois les résultats des tests connus, l’utilisateur reçoit des programmes personnalisés de nutrition.

Il est reconnu que non seulement l’élévation du niveau de glycémie, mais aussi sa variabilité dans le temps, peuvent conduire à différentes maladies métaboliques telles que le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. Ainsi, DayTwo, en se basant sur les études des chercheurs de l’Institut Weizmann, apporte une réponse nutritionnelle et préventive permettant d’adapter son alimentation. Si réduire son taux de sucre semble une évidence, les chercheurs ont démontré que chaque individu réagit différemment dans le temps à une alimentation similaire. Ainsi, la personnalisation apportée par DayTwo permet d’obtenir la réponse métabolique la plus appropriée à son profil et de réguler sa glycémie.

Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure explique : « La nutrition personnalisée est l’une des applications du microbiome que nous avions anticipée depuis plusieurs années. DayTwo est aujourd’hui l’une des plus avancée au monde dans ce domaine. La grande proximité entre DayTwo et les chercheurs de l’Institut Weizmann nous conforte dans l’avenir de la société. Elle a d’ailleurs récemment publié une preuve de concept dans la prestigieuse publication Cell. »

DayTwo vient de bénéficier d’un tour de table de série A de 12 millions de dollars ou Health for Life Capital™ a investi aux côtés du laboratoire pharmaceutique Johnson&Johnson.

« Nous sommes aujourd’hui fiers des liens que nos équipes ont noués avec le prestigieux Institut Weizmann et de participer au développement de BiomX et DayTwo dans une syndication assez large pour porter les développements ambitieux à venir de ces deux sociétés » commente Isabelle de Cremoux.

« L’évolution rapide de la recherche sur le microbiome va permettre de nouvelles approches diagnostiques, nutritionnelles et thérapeutiques, voire la combinaison des trois. Health for Life Capital™ est soutenu par Danone, Novartis, Lesaffre, Tereos, Bel et Tornier, ainsi que par des investisseurs financiers qui partagent avec les équipes de Seventure la vision avant-gardiste que la révolution technologique dans ce domaine est en train de faire naître une nouvelle industrie dont on peut imaginer qu’elle sera aussi importante que celles des biotechnologies que l’on a vue se développer dans les 15 dernières années avec les Etats-Unis et la France aux avant-postes », ajoute Isabelle de Crémoux.