Un programme aux prestations haut-de-gamme

Les acquéreurs de la résidence « Perle de Savoie » sont principalement d’origine française et anglaise.

Ils ont été séduits par la qualité des logements (allant du T1 au T5) qui sont livrés clés en main, disposent de larges baies-vitrées ouvrant sur une terrasse ou un balcon et offrent une vue panoramique sur les montagnes du domaine des Portes du Soleil.

La proximité des commerces et du domaine skiable, qui réunit douze stations franco-suisses, dont Avoriaz et Morzine ainsi que les parcours de randonnées, permettent aux résidents de profiter été comme hiver des commodités du village de Châtel.

« Avec cette résidence, SEGER s’implante en Haute-Savoie avec les mêmes critères d’excellence qui font sa renommée : un emplacement d’exception et des prestations haut de gamme. Par ailleurs, en achetant sur plan chez SEGER, l’acquéreur peut personnaliser l’agencement de son appartement selon ses besoins et son mode de vie. » explique Edouard Rouy, Directeur de SEGER.

Un programme qui mêle architecture savoyarde et confort

Dans le respect de l’architecture traditionnelle, l’architecte savoyard Christophe Bondaz a utilisé les matériaux typiques de la région, tels que la pierre de Savoie et le bois naturel, décliné autour des palines, qui viennent agrémenter les larges terrasses et balcons Chaque logement dispose également d’un local privatif pour ranger les équipements de montagne et d’un garage en sous-sol. De plus, grâce à l’espace détente, les résidents pourront se relaxer dans le jacuzzi et le sauna mis à disposition.

SEGER un promoteur qui s’investit dans la vie locale de Châtel

En s’implantant en Haute-Savoie, SEGER a souhaité participer à la vie locale en devant partenaire de la Coupe d¹Europe de ski alpin Dames qui se déroulera à Châtel, du 30 janvier au 03 février 2017. Organisée par le Ski Club de Châtel et la Fédération Française de Ski, cette coupe regroupe plusieurs compétitions de ski Alpin sur une semaine et est ouverte uniquement aux femmes.