Dans le cadre de sa stratégie de développement, Haas Gestion met en place une nouvelle organisation de ses équipes commerciales après le départ de Laurent Durin.

Vincent Dubois, Directeur Général de Haas Gestion, confie le développement de la relation commerciale sur l’ensemble du réseau CGPI à Vincent Pecker.

Arrivé chez Haas Gestion en 2016 en tant que Responsable Commercial CGPI, Vincent Pecker, 29 ans, est diplômé d’un Master en Commerce International et d’un Master Finances Internationales. Il a précédemment occupé les fonctions de Conseiller en Gestion Privée au sein du Groupe Primonial et de Responsable Commercial chez Google Maps for Work gPartner.

Cyril Fridman, Directeur Commercial restera en charge de la partie institutionnelle et Arnaud Mandaroux, Responsable Distribution au Benelux et en Suisse continuera de gérer les plateformes internet. Ils sont respectivement en poste chez Haas Gestion depuis 2015 et 2008.

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion en début d’année : une collecte nette de 200 millions d’euros en 2017, un milliard d’euros d’encours à horizon 2017/2018, la diversification de la distribution, et le développement à l’international via son bureau londonien.

« Je remercie Laurent Durin qui a contribué au succès de Haas Gestion durant ces sept années passées au sein de nos équipes. Face à cette évolution, Haas Gestion maintient ses ambitions d’encours et réaffirme sa volonté de poursuivre son développement, avec notamment de très bonnes performances des fonds », déclare Vincent Dubois, Directeur Général.