À propos de Haas Gestion :

Créée en 1976, Haas Gestion est une Société de Gestion de portefeuille indépendante, dynamique et innovante, qui a su fédérer des compétences de haute qualité autour d’objectifs communs : la création de valeur et la gestion du risque. Haas Gestion accompagne au quotidien ses clients au travers d’une offre structurée de gestion d’actifs : fonds communs de placement regroupant différentes typologies de gestion (gestion flexible, gestion de convictions, gestion thématique, et gestions dédiées à certaines typologies de clients) et gestion sous mandat.

Avec un bureau à Paris et un autre à Londres, Haas Gestion compte 22 collaborateurs au total, dont 8 gérants, 1 multigérant et 2 analystes. Elle propose 3 gammes de produits : Gestion Performances Absolues (fonds Absolute All Roads et Absolute Long Short Equity) ; Gestion Actions (Epargne Opportunités) et Gestion diversifiée (Epargne 365, Epargne Croissance et Epargne Patrimoine).

La société gère un encours de 625 M€ au 31/01/2017.