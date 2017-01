Innovation

H2O Asset Management annonce aujourd’hui l’extension de sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry.

H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais, sont les tout premiers fonds spécialement conçus pour faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières.

« L’objectif des fonds Barry est d’offrir des solutions d’investissement qui bénéficient des difficultés actuelles des marchés, et de transformer ces contraintes pesant sur la performance des classes d’actifs traditionnelles en opportunités d’investissement », explique Bruno Crastes, Directeur Général de H2O Asset Management. Ces fonds offriront aux investisseurs de nouvelles sources de performance et de véritables bénéfices de diversification.

Vincent Chailley, Directeur des investissements chez H2O Asset Management, présente le contexte de leur lancement : « Le système financier actuel est nettement plus solide qu’auparavant, avec des risques systémiques d’origine bancaire beaucoup moins probables. En revanche, les marchés sont caractérisés par davantage de distorsions et sont sujets à des chocs plus fréquents dus à la baisse considérable de la liquidité offerte par les banques. Du fait d’un risque systémique plus faible, les chocs restent néanmoins plus confinés, et cet environnement présente des opportunités attrayantes pour les gestionnaires d’actifs flexibles et réactifs. »

Caractéristiques clés des fonds Barry

Le fonds H2O Barry Active Value vise à extraire de la valeur de ce nouvel environnement de marché. Lorsque les marchés sont calmes, il investit dans des instruments monétaires. Lorsqu’un choc survient, et tant qu’il n’est pas considéré comme le résultat d’un changement radical de régime, Barry Active Value intervient avec un horizon de très court terme. « En un sens, Barry Active Value fournit de la liquidité aux marchés lorsqu’elle vient le plus à manquer, et est rémunéré pour cela », résume Loic Guilloux, Directeur du développement des nouvelles activités chez H2O Asset Management.

Le fonds H2O Barry Short se positionne de manière à profiter de la hausse des taux d’intérêt, anticipée comme brutale, tout en bénéficiant d’un rendement au-dessus du monétaire en attendant sa survenance. La perspective baissière sur les titres gouvernementaux du G4 (hausse des taux) découle de leurs niveaux actuels et la convexité de ce mouvement (i.e. brutal et de forte magnitude) s’expliquera par l’absence de liquidité que les banques peuvent aujourd’hui fournir aux marchés des obligations d’État. Pour ce faire Barry Short utilisera des stratégies à base d’options gérées activement qui offriront également ce rendement positif sur le monétaire avant que cet événement ait lieu.

H2O Asset Management prévoit de lancer d’autres stratégies dans la gamme Barry en 2017 et 2018. La prochaine stratégie, Barry Yield, sera une stratégie dont une partie significative du rendement proviendra des paiements effectués par les banques qui, en effectuant une transaction, obtiendront un avantage en capital et liquidité. En effet toute transaction diminuera les actifs pondérés par les risques (les RWA, sur les risques opérationnels, de marché ou de crédit et de contrepartie) de la banque et donc les coûts en capital qui y sont associés.