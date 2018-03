Innovation

Nouvelle solution venant enrichir notre offre « unconstrained » (non contrainte), G Fund Euro High Yield Bonds est investi essentiellement en titres corporate de qualité High Yield et libellés en euro. Ce fonds a été conçu en vue d’offrir des rendements stables dans des conditions de marché en constante évolution, via un processus de gestion souple et une diversification estimée élevée.

En effet, l’équipe en charge du portefeuille déploie une gestion « active » fondée sur une approche non contrainte en termes de bond-picking, permettant de capter un champs élargi d’opportunités d’investissement et d’exprimer ses convictions de long terme. Si l’univers d’investissement obligataire inclut tout type de subordination, la pondération des obligations financières peut représenter de 0 à 25% de l’exposition du portefeuille, contre 0 à 20% concernant les obligations Investment-Grade BBB et non notées.

Une équipe jugée expérimentée, dont les encours sous gestion atteignent 1,2 milliard d’euros [1] sur les stratégies « unconstrained »

Pour répondre aux objectifs définis, l’équipe de gestion recourt à des moteurs de performance variés, à travers une philosophie d’investissement dite « bottom-up » s’appuyant sur trois poches obligataires thématiques : une stratégie de coeur de portefeuille, centrée sur la sélection d’émetteurs en désendettement ou en retournement, affichant une bonne visibilité à un an, une stratégie de portage et une stratégie dite tactique. De plus, une gestion en « Overlay dérivé », permettant une couverture des positions, ainsi qu’une gestion active du Beta du portefeuille sont mises en oeuvre. Comme pour toutes nos stratégies « unconstrained », cette liberté dans la sélection de titres est étroitement associée à la gestion du risque, tant en termes de diversification que d’exposition au beta de marché et aux risques spécifiques.

Le fonds est géré par l’équipe de gestion High Yield de Groupama AM, composée de Nicolas Gouju Gérant-Analyste, Gabrielle Capron, Analyste dédiée, sous la direction de Stéphan Mazel, Responsable de la gestion crédit.

« Entre le nouveau cap des politiques monétaires des banques centrales, la remontée structurelle des taux d’intérêt et le regain récent de la volatilité, un nouveau cycle s’affirme sur les marchés obligataires. Ces conditions imposent d’importants défis aux investisseurs, qui doivent rechercher de l’alpha tout en protégeant leur portefeuille, notamment face au risque de taux. Avec le lancement G Fund Euro High Yield Bonds, nous souhaitions élargir notre gamme de fonds de ‘unconstrained’ et continuer ainsi à proposer des solutions innovantes et distinctives » déclare Stéphan Mazel.

« D’autres solutions ‘unconstrained’ sont en train d’être conçues et devraient compléter notre offre prochainement. L’intérêt des investisseurs pour ce type d’approche est loin de se tarir, en témoigne la collecte nette positive dont a encore fait l’objet notre gamme en 2017, portant les encours à des niveaux significatifs » observe Thierry Goudin, Directeur du développement.