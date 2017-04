Gestion de Patrimoine

Grisbee Vie, contrat lancé en décembre 2016, est une offre compétitive 100% digitale : process de souscription 100% en ligne intégrant la signature électronique, tarification très compétitive (0% de frais d’entrée, 0% de frais d’arbitrage, 0,60% de frais annuels de gestion sur les fonds en euros comme sur les unités de compte), large univers d’investissement (2 fonds en euros – Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités – et un large choix de plus de 300 unités de compte parmi lesquelles 10 SCPI, 2 SCI et 30 ETF).

Une offre de gestion pilotée, s’appuyant sur l’expertise de Carmignac, est disponible dès le lundi 3 avril dans le contrat Grisbee Vie :

Un mandat d’arbitrage accessible à partir de 1 000 euros

3 profils de gestion, conseillés par Carmignac : Profil « Prudent » (70% Suravenir Rendement / 30% UC), Profil « Equilibré » (40% Suravenir Rendement / 60% UC) et Profil « Dynamique » (100% UC)

L’univers d’investissement du mandat est constitué de plus de 15 fonds gérés par Carmignac Gestion

Frais de mandat d’arbitrage : + 0,20% de frais annuels de gestion sur les unités de compte, soit 0,80%

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir déclare : « Après un très bon démarrage de Grisbee Vie depuis décembre dernier, le produit s’enrichit aujourd’hui et nous sommes très fiers de lancer un mandat d’arbitrage s’appuyant sur l’expertise de Carmignac, un des plus grands acteurs du marché de la gestion d’actifs financiers ».

Maxime Camus, Directeur Général de Grisbee, poursuit : « Bénéficier aujourd’hui de l’expertise de Carmignac pour la gestion pilotée renforce encore l’attractivité du contrat Grisbee Vie, qui reste accessible au plus grand nombre ».