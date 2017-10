Gaarden, premier réseau national de jardiniers paysagistes, annonce officiellement une seconde levée de fonds de 2 M€ prévue début 2018. Ces fonds permettront d’appuyer le développement national de la start-up avec l’objectif de dépasser les 10 M€ de CA dans 3 ans.

Créé en 2015, Gaarden propose ses services dans de nombreuses villes de France et ambitionne de devenir la référence nationale dans l’entretien et l’aménagement des jardins et des espaces verts. La start-up en pleine mutation emploie aujourd’hui plus de 50 salariés et propose près de 150 nouveaux postes à pourvoir d’ici la fin d’année 2018. Forte du succès de ses implantations et de ses partenariats, Gaarden vise à regrouper 200 collaborateurs sous sa marque dès 2018, et entend poursuivre son développement afin de couvrir l’ensemble de l’Hexagone.

Laurent Mur, le fondateur de la start-up, affiche clairement ses ambitions : digitaliser le marché du jardinage et du paysage, séduire une clientèle de particuliers comme de professionnels, et développer des partenariats avec des réseaux ou des enseignes qui pourront compléter leur offre en proposant les services Gaarden.Pour soutenir cette expansion et accentuer le maillage du territoire, les dirigeants de la start-up annoncent qu’ils procéderont à un second tour de table et augmenteront le capital de l’entreprise début 2018.