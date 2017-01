Le cabinet d’avocats d’affaires international Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a conseillé Solvay, groupe international de chimie et de matériaux avancés, dans le cadre de la cession envisagée de son activité de câbles d’acétate de cellulose à un fonds de capital-investissement géré par la société Blackstone.

L’opération demeure soumise à la réalisation des procédures sociales en vigueur, ainsi qu’aux autorisations des autorités de concurrence concernées, et devrait être finalisée au premier semestre 2017.

La transaction est établie sur base d’une valorisation de l’activité d’environ un milliard d’euros, soit un multiple de l’ordre de 7 fois l’EBITDA.

L’équipe Freshfields était dirigée à Paris par Olivier Rogivue, associé, accompagné de Guillemette Burgala, counsel, Sonia Tubiana et Aïleen Legré sur les aspects corporate, Christel Cacioppo, counsel, Marie-Camille Chenique et Marie Delmotte sur les aspects de droit social, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Thomas Métayer sur les aspects de droit fiscal, ainsi que Fabrice Grillo, associé, et Geoffrey Levesque, counsel, sur les aspects de financement. Laurent Garzaniti, associé, et Angélique de Brousse, counsel, du bureau de Bruxelles, sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence.

Le cabinet Lefèvre Pelletier & associés est également intervenu sur ce dossier, avec une équipe composée de Frédérique Chaillou, associée, et Sarah Becker sur les aspects de droit environnemental. Ernst & Young Société d’Avocats a conseillé Solvay sur les aspects de droit fiscal, avec une équipe composée d’Eric Verron, associé, Clémence Darné et Marion Frediani.

Le fonds d’investissement Blackstone était conseillé par le cabinet américain Simpson Thacher, avec une équipe dirigée par Clare Gaskell, associée en corporate.