Cette opération, qui demeure soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Chryso, ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence, représente le quatrième investissement du Fonds 6 de Cinven.

Le groupe français Chryso est spécialisé dans la chimie pour les matériaux de construction, destinée aux cimentiers, centrales de béton prêt à l’emploi, préfabricants et entreprises de la construction. Le groupe comprend 20 filiales internationales, couvre plus de 70 pays grâce à son réseau de distributeurs, licenciés et agents et compte 1 130 collaborateurs à travers le monde. Il dispose également de 29 unités de production et de 4 centres de R&D.

L’équipe Freshfields était dirigée par Alan Mason, Florent Mazeron et Sami Jebbour, assistés de Sandra Baes et Bruno Romagnoli.

Chryso était conseillé par le cabinet Dechert LLP et LBO France était conseillé par le cabinet Mayer Brown.