Investment Banking

Cette opération constitue le premier LBO du groupe SERB et devrait être finalisée d’ici fin 2017 après obtention des autorisations réglementaires.

SERB est un groupe pharmaceutique européen, dont l’activité est axée sur les prescriptions médicales destinées au traitement de maladies rares et mettant en danger la vie des personnes, notamment en matière de diagnostiques, de soins d’urgence, d’endocrinologie, de gastro-entérologie, de maladies infectieuses et de neurologie.

L’équipe Freshfields était composée de Yann Gozal et Nicolas Barberis, associés, de Julien Rebibo, counsel, et de Simon Dievart sur les aspects corporate. Stéphanie Corbière, associée, Geoffrey Levesque, counsel, et Thomas Jeannin sont intervenus sur les aspects liés au financement.

Les actionnaires cédants étaient conseillés par Thomas Hermetet du cabinet HPML.