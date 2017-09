C’est désormais officiel, l’entité du Groupe Foyer spécialisée dans l’élaboration de solutions de Wealth Insurance porte le nom de WEALINS.

La fusion de deux acteurs de l’assurance vie patrimoniale

La fusion de Foyer International S.A. et IWI International Wealth Insurer S.A. (« IWI »), le 22 août dernier, a permis de regrouper les activités de Wealth Insurance sous une dénomination commune : WEALINS. Pour rappel, le 9 août 2016, Foyer S.A., premier groupe d’assurance à capitaux privés luxembourgeois, avait acquis 100% des actions de la compagnie IWI « afin de poursuivre et d’intensifier nos activités hors de nos frontières » expliquait Marc Lauer, Administrateur-délégué du Groupe Foyer.

WEALINS se classe dans le top 5 des compagnies d’assurance offrant des produits libellés en unités de compte et commercialisés depuis le Luxembourg, en libre prestation de services. À fin 2016, les actifs sous gestion de la compagnie s’élevaient à € 8,5 milliards et le chiffre d’affaires à € 1,2 milliard.

Un acteur incontournable de l’assurance vie internationale opérant en libre prestation de services

WEALINS propose des solutions d’assurance vie dans onze pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et Suède). La compagnie élabore des solutions et des produits sur mesure pour une clientèle « High Net Worth ». WEALINS offre un éventail de services et produits haut de gamme, combinant planification successorale, avantages fiscaux de l’assurance vie et sécurité financière. Pour cela, WEALINS s’appuie sur une approche de partenariat avec des professionnels de la gestion et de la structuration patrimoniale.

Jean-Louis Courange, CEO de WEALINS déclare : « Notre stratégie est de proposer des solutions qui s’adressent à une clientèle aisée et qui sont commercialisées en libre prestation de services depuis le Luxembourg. Nous offrons des produits en unités de compte adossés à des contrats d’assurance vie, tout en accompagnant nos partenaires dans l’élaboration de solutions en structuration patrimoniale et d’investissements. »

Une culture d’entreprise unique

WEALINS bénéficie pleinement de son appartenance au Groupe Foyer avec lequel elle partage les mêmes valeurs d’entreprise, la confiance, l’excellence, l’innovation, l’intégrité et l’indépendance. François Tesch, Président du Groupe Foyer et de WEALINS, renchérit : « Nous sommes le premier Groupe à capital privé luxembourgeois avec un actionnariat et un ancrage familial, ce dont je suis particulièrement fier. À côté de cet ancrage luxembourgeois, Foyer S.A. continue d’avoir une ambition d’ouverture sur l’Europe, en y commercialisant des produits et des services destinés à une clientèle aisée. »