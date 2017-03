La banque mobile Fortuneo lance une offre de crédit immobilier particulièrement compétitive et innovante. Avec des taux parmi les plus bas du marché, une constitution du dossier 100% en ligne et un accompagnement par des conseillers experts, cette nouvelle offre complète la gamme de services financiers proposée par Fortuneo.

[1] L’enquête a été réalisée sur 1006 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, selon la méthode des quotas, du 22 au 23 février 2017.

[2] Enquête réalisée le 11 et 12 janvier 2017, sur un échantillon de 1008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

[3] Fortuneo n’applique pas d’indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de reprise du prêt par un établissement externe.

[4] Détails et conditions du crédit immobilier Fortuneo, sous réserve d’acceptation du dossier par Fortuneo. Exemple : TAEG fixe de 1,55% (hors frais de notaire), taux débiteur fixe de 1,10 %, en vigueur au 02/03/2017, pour un crédit amortissable à taux fixe d’un montant de 200 000 € sur 15 ans (soit 180 mensualités), pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire avec l’ouverture d’un compte bancaire Fortuneo. Ce taux inclut les frais de garantie (2 350 €), et l’assurance Fortuneo Emprunteur (Décès, PTIA, Incapacité et Invalidité) pour un emprunteur âgé de 30 ans : 25 €/mois s’ajoutant à la mensualité, coût total de 4 500 €, soit un TAEA de 0,29 %. La mensualité, assurance comprise, est de 1 230,81 €. Le coût total du crédit est de 23 895,80 €. Le montant total dû par l’emprunteur s’élève donc à 223 895,80 € (somme du montant emprunté et du coût total du crédit). Ces conditions peuvent être révisées à tout moment en fonction de l’évolution des taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter son Offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du crédit. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Fortuneo n’applique pas d’indemnité de remboursement anticipé, sauf en cas de rachat de prêt par un établissement externe. Le montant minimum pour réaliser une demande de financement est de 100 000 €.

Fortuneo Emprunteur est un contrat d’assurance des emprunteurs de groupe souscrit par Arkéa Direct Bank auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES. SURAVENIR. Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 420 000 000 euros. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9). SURAVENIR ASSURANCES. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa - Société anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros. Entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 9) et régie par le Code des Assurances Siège social : 2 rue Vasco de Gama - SAINT-HERBLAIN - 44931 NANTES CEDEX 9 - RCS Nantes 343 142 659 - Code NAF : 6512 Z.

[5] Toute proposition commerciale est proposée à titre d’information et ne saurait en aucun cas constituer un quelconque pré-accord de financement de la part de Fortuneo. Les résultats sont purement informatifs.