Foncière des Régions, à travers sa filiale Foncière des Murs détenue à 49,9%, réalise auprès de Merlin Properties l’acquisition d’un portefeuille de 19 hôtels situés principalement à Barcelone et Madrid. Avec cette opération, qui représente un investissement de 542 M€ droits inclus (270 M€ part du groupe), Foncière des Régions poursuit sa politique de développement européen et de partenariat avec les principaux opérateurs du secteur.

L’Espagne, aujourd’hui marché en plein essor, constitue la 3e destination touristique au niveau mondial. Le fort développement de la clientèle touristique mais aussi d’affaires, notamment à Barcelone première ville d’Europe continentale pour les séminaires, permet d’envisager une nouvelle croissance du RevPar de + 8% en 2017 [1].

Le portefeuille acquis par Foncière des Régions se compose d’hôtels majoritairement classés 4* et localisés en centre-ville des principales métropoles espagnoles, essentiellement Barcelone et Madrid. Totalisant 3 800 chambres, ces hôtels, parmi lesquels figurent notamment le Barcelo Torre de Madrid et le NH Collection Colon à Madrid ou encore l’Eurostars Gran Marina et le AC Forum à Barcelone, sont loués dans le cadre de baux à loyer fixe ou garanti à des enseignes espagnoles de référence comme Melia, Hotusa, Barcelo ou NH.

Grâce à son expertise reconnue, sa connaissance du marché et ses équipes dédiées, Foncière des Régions entend mener une politique active d’asset management sur ce portefeuille qui recèle un important potentiel de création de valeur et affiche un rendement net cible de 6%.

Partenaire historique des principales enseignes implantées en France, Foncière des Régions s’est engagée en 2010 dans une dynamique partenariale de croissance européenne sur le secteur hôtelier, notamment en Allemagne où elle a connu un développement rapide. Le groupe franchit aujourd’hui un cap stratégique et atteint une taille critique significative sur le marché espagnol avec cette acquisition de 542 M€ droits inclus.

Foncière des Régions conforte ainsi son positionnement d’acteur leader du marché de l’investissement hôtelier européen avec 3,9 Md€ d’actifs détenus. En 2 ans et sur l’ensemble du patrimoine hôtelier détenu par Foncière des Régions, le nombre d’enseignes partenaires du groupe est passé de 5 à 17, et la part de l’Europe (hors France) de 24% à 56%.

Dans le cadre de cette opération, Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, envisage une augmentation de capital d’environ 200 M€ dans le courant du 1er semestre avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription [2]. Les principaux actionnaires, représentant 94% du capital, ont d’ores et déjà fait part de leur intention de souscrire pour un montant total couvrant l’intégralité de l’augmentation de capital envisagée. Par ailleurs, l’acquisition est financée par des lignes de trésorerie et une nouvelle dette à 8 ans pour un coût d’environ 1,85%.