La chaudière thermodynamique boostHEAT est une technologie innovante au rendement inégalé, qui tire profit de la complémentarité entre les énergies renouvelables et le gaz naturel. Elle permet des économies substantielles pour les consommateurs, en divisant par deux la consommation d’énergie, tout en assurant le même degré de confort et la même facilité d’entretien qu’une chaudière traditionnelle. L’industrialisation des chaudières sera réalisée sur le site industriel de Bosch à Vénissieux (France) où le siège social de boostHEAT a été relocalisé en septembre 2016.

Les deux fondateurs de boostHEAT, Jean-Marc Joffroy et Luc Jacquet, s’exprimant à propos de cette opération : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Fluxys au sein de notre capital comme actionnaire de référence. C’est pour nous une forme de reconnaissance apportée par un acteur structurant de la filière gaz. C’est également une opportunité pour boostHEAT d’accélérer son déploiement commercial sur le marché belge. »

Pascal De Buck, CEO de Fluxys : « Le gaz et les technologies gazières en combinaison avec les énergies renouvelables ont un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz carbonique et d’autres émissions nocives comme les particules fines. C’est la raison pour laquelle Fluxys se développe dans les domaines liés à l’innovation et ce afin d’accélérer le développement et la mise sur le marché d’applications nouvelles qui renforcent davantage les atouts des technologies gazières. BoostHeat est notre tout premier investissement dans ce cadre : il s’agit d’une technologie sans pareille et nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’esprit novateur de boostHEAT. »