Dans le cadre de son engagement continu en faveur de l’investissement responsable, First State a interrogé, en partenariat avec un think tank influent, ses collaborateurs pour recueillir leurs opinions en matière d’investissement sur les enjeux ESG et de développement durable, afin de développer à l’avenir de nouveaux principes et de nouvelles politiques et stratégies d’investissement dans ces domaines.

La première phase de l’enquête, réalisée avec l’appui du Willis Towers Watson Thinking Ahead Institute (TAI), a été intégrée à la publication. La sortie de ce rapport marque également les dix ans de la signature par First State des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI).

La première partie de l’étude a impliqué l’ensemble des collaborateurs de FSI/CFSGAM dans le monde, cherchant à déterminer leurs opinions sur plusieurs questions telles que la mise en pratique des facteurs ESG, le degré auquel ils peuvent contribuer à générer des performances supérieures à long terme, ou encore la mission sociale plus large de la gestion d’actifs. Aucun autre gestionnaire n’a jamais mené d’étude d’une telle envergure. L’enquête de First State présente des informations révélant notamment que parmi nos professionnels de l’investissement :

80 % pensent que la prise en compte des critères ESG aboutit à la production d’analyses plus complètes et à de meilleures décisions d’investissement ;

une majorité écrasante (90 %) de collaborateurs est convaincue qu’une politique de gouvernance solide peut améliorer l’attitude et les résultats d’une entreprise.

Mark Lazberger, CEO, a déclaré : « First State Investments place l’investissement responsable et la gouvernance au cœur de son activité et est fier de constater que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement alignés et intègrent ces facteurs dans notre culture d’entreprise. Les témoignages que nous avons reçus de la part de notre personnel ainsi que de nos clients sont cruciaux dans notre démarche de remise en question et nous permettent de nous améliorer continuellement. »

Le rapport illustre également l’approche intégrée de First State en matière d’investissement responsable, sa mise en œuvre dans les différentes équipes et son impact sur son large éventail de stratégies actives. En outre, il met en exergue les progrès réalisés par First State / CFSGAM au cours des 12 derniers mois.

Will Oulton, Global Head of Responsible Investment, a ajouté : « Notre objectif pour l’année passée a été de faire avancer le débat sur la performance des investissements en cherchant à concevoir des modèles de mesure qui soient à la fois de long terme, en lien avec les réalités sociales, actifs et durables. Nous avons tenté de répondre à cet enjeu par le biais de nos initiatives de reporting et d’annonce, ainsi qu’en collaborant étroitement avec le TAI et le Cambridge University’s Investment Leaders Group, dans le but de fournir à nos clients une vision exhaustive de nos convictions et approches d’investissements ainsi que de nos performances. »

Pour la troisième année consécutive, le rapport détaille le niveau de diversité des équipes mondiales d’investissement de First State et dévoile pour la première fois les statistiques de la diversité dans toute l’entreprise au niveau du genre, de l’âge et de l’ancienneté. Parmi nos spécialistes d’investissement, il se trouve que 22 % sont des femmes. 30 % des nouveaux effectifs des équipes d’investissement arrivés ces 12 derniers mois sont également des femmes ; ces dernières constituent, de plus, plus de la moitié (51 %) des collaborateurs en contact direct avec la clientèle.

Le rapport souligne également que 48 % des salariés ont plus de 5 ans d’ancienneté et qu’au cours des 12 derniers mois, les femmes ont représenté la moitié des nouveaux arrivants dans l’entreprise et 30 % des recrutements dans les équipes d’investissement.

Mark Lazberger note : « Cultiver la diversité n’est pas seulement un objectif immédiat, c’est un défi sur lequel nous nous sommes engagés à long terme. »