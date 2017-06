Recruter de nouveaux talents et renforcer le caractère intuitif de sa plateforme seront ses priorités.

Finamatic : l’outil indispensable qui facilite les projets de financement

Finamatic est l’une des start-up pionnières qui se positionne sur l’aide au financement totalement en ligne. Elle aide les start-up, PME et TPE à cibler les aides qui leur sont dédiées et ce, à tous les degrés de maturité de l’entreprise. Fondée en août 2015 par Axel Dreyfus, Benjamin Dresner et Cédric Nicolas, l’équipe dirigeante compte aujourd’hui 6 associés avec l’arrivée en 2017 d’experts de la FinTech que sont Clément Boulais (ex-Leetchi-Mangopay), Pierre-Edouard Juin et Alexis Dueymes (ex-Leetchi). Déjà bien identifiée des startupers, organismes publics et décideurs politiques qui voient en elle un guide opérationnel de tous les dispositifs de financement, Finamatic s’est considérablement développée en presque 2 ans. A ce jour, elle référence 2 000 dispositifs financiers ainsi que 320 organismes publics et privés partenaires. Elle compte actuellement 500 start-up abonnées, pour des levées moyennes de 143 000 €, sur des pépites de tous horizons : Tiller, Oocar, Leetchi, Merci Handy, Yellow…

Clément Boulais, associé de Finamatic, explique : “Notre start-up à taille humaine a augmenté ses équipes de plus de 50% par mois depuis janvier 2017 sur ses pôles d’analyse, d’écoute et de conseil inhérents aux financements. Avec cette levée de fonds, nous comptons poursuivre notre développement et devenir un référent de la FinTech, une solution technologique d’utilité publique pour tous les porteurs de projet. Nous redonnons ainsi le pouvoir aux entrepreneurs en vulgarisant l’accès aux financements, leur transmettant les clés techniques et stratégiques des dispositifs afin qu’ils soient souverains dans leurs démarches. 3 000 entreprises clientes sont visées sur l’année 2018, ce qui contribuera à la création de plus de 15 000 emplois. Un challenge d’envergure.”

Finamatic évolue : un pas de plus vers le statut de marketplace des financements

Très à l’écoute de ses utilisateurs, Finamatic a su optimiser son produit par le biais de ses deux formules : un service “autonomie” qui permet d’identifier et remplir les dossiers & une licence “accompagnement” avec des experts dédiés, pour répondre à toutes les questions des entrepreneurs. Les fonctionnalités actuelles comprennent l’automatisation de l’identification des dispositifs existants par le SIREN, un onboarding simplifié et une saisie unifiée grâce à un méta formulaire, ainsi qu’une marketplace d’experts pour construire des dossiers de meilleure qualité.

“ Finamatic met à portée des entrepreneurs un outil intuitif, des experts à l’écoute et de l’aide à la rédaction des dossiers, 3 clés pour trouver le financement adéquat.” poursuit Thierry Petit, fondateur de Showroom Privé et investisseur.

Finamatic : vecteur de simplification du financement & partenaire des entrepreneurs et des régions

Axel Dreyfus, co-fondateur de Finamatic ajoute : “Nous travaillons depuis plus d’un an avec le SGMAP, fer de lance de la simplification des démarches administratives, afin de permettre une accélération dans les demandes d’aide. Nous souhaitons nous rapprocher des acteurs économiques régionaux pour diffuser notre innovation au sein des territoires, DOM TOM inclus.

Finamatic est le fruit de notre longue expérience d’entrepreneurs à la recherche de financements et de conseils. Notre plateforme répond à une frustration d’entrepreneurs confrontés à l’absence de solutions adaptées ou présentées à des coûts prohibitifs. Synthèse de nos expériences d’entrepreneurs, la plateforme offre une productivité incomparable grâce à la simplification des recherches de financement, à la centralisation des données, quel que soit le dispositif concerné, ainsi qu’à l’accès à des experts, tout ceci au juste prix.

Notre roadmap est ambitieuse, à commencer par une nouvelle refonte du service début septembre ainsi que de nouveaux accords de partenariats financiers à venir. “