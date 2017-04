Fondée en 2006 et installée à Paris et Nantes, Amexio est une société spécialisée dans la conduite de projets de gestion de contenus (GED, ECM, CCM) dont l’offre consiste à accompagner les entreprises dans leurs projets de mise en valeur de leurs informations.

Xavier Morcillo, président de AmeXio, annonce le rachat à 100% du capital de Gam Consult - son homologue Belgo-Luxembourgeois - à ses trois dirigeants dont Giuseppe Contino. Ce dernier prend la tête de la nouvelle activité d’Amexio au BeNeLux.

Partenaire IBM, Gam Consult, née en 2002, accompagne ses clients sur les différentes étapes de leurs projets de gestion de contenus du conseil à la mise en œuvre en Belgique et au Luxembourg. Les compétences de Gam Consult complèteront les offres de Amexio qui devient ainsi le leader de l’ECM-CCM sur le marché Européen.

Pour Amexio, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 17.7 M€ en 2016 pour 170 personnes, cette opération de croissance externe réalisée s’inscrit dans la volonté d’extension du groupe à l’international.

Dans cette opération, la transaction a été financée par les banques LCL, Neuflize-OBC & BNP-Paribas.

Fidufrance avec Grégoire Gilbert, associé du département fusion-acquisition et droit fiscal, est intervenu aux côtés d’Amexio, plus particulièrement pour coordonner les différents intervenants mandatés par Amexio, négocier et rédiger la documentation d’acquisition et de financement, structurer fiscalement l’acquisition et assister Amexio dans le financement de l’acquisition et le refinancement de sa dette LBO à l’occasion de cette opération.