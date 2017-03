La perspective d’une hausse des taux de 0,50-0,75% à 0,75-1,00% est devenue une quasi-certitude pour les investisseurs le 15 mars prochain. Deux semaines plus tôt, la probabilité implicite était d’une chance sur trois. Entre temps, dans un contexte où les statistiques économiques étaient globalement favorables, de nombreux discours des membres de la Fed ont préparé le terrain. Si certaines « colombes » restent sur leurs positions, des poids lourds de ce camp comme Bill Dudley, Président de la Fed de New-York, ou Lael Brainard, Gouverneur, ont infléchi leur discours et jugent maintenant que la situation économique rendait une hausse des taux appropriée à court terme. Dans un discours du 3 mars, Janet Yellen a confirmé ce message.

L’Analyse de Lazard Frères de Gestion

Cette très probable hausse des taux en mars confirme qu’il y aura, sauf accident majeur, au moins trois hausses de taux en 2017. Le consensus des économistes et les probabilités implicites des marchés se sont d’ailleurs alignés sur ce scénario.

La Fed restera-t-elle sur ce rythme qui est beaucoup plus lent que les cycles de hausses précédents ? Les mesures budgétaires de Donald Trump ne sont pas encore connues, mais une accélération de l’emploi et de l’inflation pourrait suffire à amener la Fed à faire plus.