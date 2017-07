Jiangxi Coagent Electronics est une société chinoise privée spécialisée dans l’infotainment et les solutions électroniques du cockpit, notamment l’intégration d’écrans numériques et de technologies de commandes (HMI). L’entreprise, basée à Foshan pour ses activités de R&D et dans la province de Jiangxi pour la production industrielle, emploie 1 300 personnes dont plus de 300 ingénieurs spécialisés dans la Recherche et Développement. Jiangxi Coagent Electronics fournit les plus importants constructeurs automobiles chinois et enregistre une forte croissance de son activité avec un chiffre d’affaires 2016 de 148 millions d’euros qui atteindra, en 2019, 270 millions d’euros.

Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’investir dans Jiangxi Coagent Electronics, l’un des leaders chinois de l’infotainment. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans le développement de notre offre technologique et intégrée pour le Cockpit du futur. Les fortes synergies qui existent entre Parrot Automotive et Jiangxi Coagent Electronics rendront notre offre encore plus pertinente pour nos clients. »

De fortes synergies entre Parrot Automotive et Jiangxi Coagent Electronics seront donc mises à profit notamment dans la mise en œuvre de stratégies clients et industrielles partagées ainsi que dans la proposition d’offres technologiques communes pour les constructeurs automobiles avec un effectif combiné de plus de 700 ingénieurs spécialisés dans le software au 1er semestre 2018.

Le closing de l’opération devrait avoir lieu avant la fin 2017.