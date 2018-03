Ces derniers sont utilisés pour la propulsion marine, la production d’électricité, le ferroviaire, l’agriculture ainsi que d’autres secteurs industriels.

Cette acquisition représente une avancée importante pour la stratégie de Faurecia en vue d’améliorer la qualité de l’air par des systèmes de dépollution de pointe pour tous types de moteurs diesel. Leader en Europe sur son marché mais également l’un des principaux acteurs mondiaux, Hug Engineering est bien placé pour maintenir sa position au sein d’un marché qui croit rapidement en vue d’atteindre 2.4 milliards d’euros au cours des 10 prochaines années, lorsque la majorité des moteurs à très haute puissance sera soumise à des réglementations.

Hug Engineering détient une solide réputation, des partenariats bien établis ainsi que des technologies de pointe développées et produites en interne. La société propose à ses clients la conception, la production, l’installation et le service après-vente de systèmes complets comprenant des systèmes de dosage et de contrôle, des filtres à particules diesel, une réduction catalytique sélective du CO2 ainsi qu’une oxydation catalytique.

Hug Engineering compte aujourd’hui près de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 230 personnes dans 5 pays à travers le monde. L’expertise de Hug Engineering, ses technologies, sa connaissance du marché et sa réputation, combinées aux capacités techniques de Faurecia, permettront au Groupe de se développer rapidement sur le marché des moteurs à très haute puissance au fur et à mesure de l’entrée en vigueur des réglementations.