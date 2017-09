Extendam poursuit ses investissements dans le secteur hôtelier en France et mise sur 3 projets ambitieux, pour lesquels la société a fait appel aux enseignes ACCORHOTELS. Ainsi, les structures financées par Extendam reprennent ou ouvrent les 4 hôtels suivants : l’ibis Styles Nation Porte de Vincennes (Paris), l’ibis Styles Le Mans-Sud, l’ibis Budget et le Novotel de Saint-Etienne. Cela porte désormais à 61 le nombre de participations hôtelières Extendam placées sous enseigne ACCORHOTELS : Sofitel, Mercure, Novotel, MGallery, ibis, ibis Styles, ibis Budget...

Sis entre la place de la Nation et le cours de Vincennes, le futur ibis Styles Paris Nation Porte de Vincennes sera positionné sur une des artères principales du 12eme arrondissement et disposera de 40 chambres. En cours de rénovation, l’hôtel devrait ouvrir ses portes courant 2018. L’investissement a été réalisé aux côtés de partenaires historiques d’Extendam : les entrepreneurs hôteliers Joris Bruneel et Sylvie Charles.

Projet Ibis Styles Le Mans Sud

Extendam co-investit avec l’hôtelier local Philippe David, au sein de sa société du Mans. Les fonds propres ont pour objectif l’agrandissement de l’hôtel Ibis Styles actuel. Les travaux comprennent notamment l’extension de son activité de restauration. L’hôtel de 3 étoiles est situé sur le prestigieux parcours des 24h du Mans. Notons que cet établissement dispose de 62 chambres et accueille majoritairement des touristes d’affaires et de loisirs sportifs.

Combo hôtelier à Saint-Etienne

Extendam s’inscrit dans la transformation du quartier de la gare de Saint-Etienne et s’associe au projet porté par la mairie et les agences locales de développement. Au cœur de l’îlot central de ce quartier, la participation d’Extendam a choisi d’installer deux nouveaux hôtels, sous enseignes ibis Budget et Novotel, qui offriront 161 chambres à quelques mètres de la gare de Saint-Etienne. La clientèle visée est majoritairement une clientèle d’affaires. Le co-investisseur d’Extendam, François-Xavier Bourgois, est un spécialiste reconnu du secteur de l’hôtellerie en France. Il devrait également s’assurer de la bonne livraison des hôtels afin de démarrer l’exploitation en 2019.

« Identifier des hôtels à potentiel bénéficiant d’une localisation pertinente et contribuer à leur valorisation fait intégralement partie de notre approche et de notre signature. Travailler avec ACCORHOTELS afin de contribuer à la genèse de beaux projets comme ceux-ci est un réel plaisir pour les équipes d’Extendam. Représentant désormais plus de 400 millions investis dans le secteur, plus de 140 hôtels et plus de 10 000 chambres, notre société est désormais une référence incontournable du secteur de l’hôtellerie européenne » déclare Bertrand Pullès, directeur associé d’Extendam. » déclare Bertrand Pullès, directeur associé d’ Extendam.

« Opérant plus de 4 100 hôtels à travers le monde dont la moitié en Europe, AccorHotels est convaincu du potentiel hôtelier français et de la nécessité pour les professionnels de construire une stratégie ambitieuse pour la France, d’en faire un territoire d’innovation hôtelière. Ainsi nous accordons une grande importance au déploiement de notre savoir-faire via nos 1 600 hôtels ancrés dans le territoire français et le choix de partenaires stratégiques tels qu’Extendam » déclare Sébastien Couderc, directeur du développement France chez Accor.