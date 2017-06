Cet investissement aux côtés du Groupe Bertrand permettra en effet aux grandes marques du Groupe comme Angelina, Astara et Artisan de la Truffe de faire connaître la qualité de l’épicerie fine française aux quatre coins du monde.

Depuis 25 ans, Arcady’s conçoit, sélectionne et distribue des produits d’exception de la gastronomie française à des revendeurs spécialisés dans l’épicerie de luxe ou à des hôtels et restaurants de renom.

Le Groupe Arcady’s est particulièrement connu grâce à trois marques emblématiques de référence pour les fins gourmets :

Astara, grande Maison reconnue depuis près de 30 ans dans l’univers des produits de la mer d’exception, notamment sur le caviar.

Artisan de la Truffe, sélectionnant depuis 5 ans, les meilleurs artisans du bijou de la gastronomie française qu’est la truffe.

Angelina, référence incontestée des produits de luxe d’épicerie fine sucrés, devenue l’un des symboles de l’art de vivre à la française, et dont le célèbre chocolat chaud et les spécialités à base de marron n’ont à ce jour toujours pas trouvé d’égal.

Extendam et le Groupe Bertrand soutiennent et accompagnent le développement international du Groupe d’ores et déjà impulsé via l’ouverture de nombreux corners ou encore l’ouverture d’un nouveau restaurant Artisan de la Truffe à Tokyo. La marque vise une trentaine de points de vente en France et à l’international à horizon 2020.

Affichant en 2016 un chiffre d’affaires généré par les 3 marques en propre proche des 18 millions d’euros, 400 références produits et représentant 900 clients dans 40 pays, Arcady’s souhaite à présent se déployer en étoffant son offre via des acquisitions, des partenariats et le développement de nouvelles marques emblématiques de l’épicerie fine d’exception.

« Nous sommes fiers d’accompagner le Groupe Arcady’s, regroupant des marques à la fois historiques et émotionnelles telles que les siennes, dans la poursuite de son déploiement national et international. L’objectif de notre investissement aux côtés du Groupe Bertrand consiste à soutenir le déploiement du savoir-faire gastronomique hexagonal en apportant à Franck Galet, Président Directeur Général du Groupe, les moyens financiers nécessaires pour mettre à exécution son ambitieux plan de croissance totalement en adéquation avec les critères de nos investissements dans le savoir-faire français » soulignent Inès de l’Aulnoit et Bertrand Pullès, en charge du dossier d’investissement chez Extendam.

« Reconnu pour son sérieux et la pertinence de ses investissements par les acteurs de la gastronomie, de la restauration et de l’hôtellerie, Extendam est un partenaire de choix car il saura valoriser notre positionnement expert et haut de gamme tout en contribuant à travers son investissement et son expertise au développement de nos marques. Il s’agit d’un véritable partenaire stratégique », ajoute Franck Galet, P-DG du Groupe Arcady’s.