La cession des activités internationales du leader mondial des produits pour l’entretien des jardins ScottsMiracle-Gro sont pour les activités en Australie, Autriche, Belgique, France, Pologne, et au Royaume-Uni. La fabrication et la distribution des marques et produits de ScottsMiracle-Gro se poursuivra en Europe et en Australie.

Les marques concernées sont Fertiligène®, KB®, Naturen®, Roundup®, Substral®, Osmocote®, Weedol®, Pathclear®, EverGreen®, Levington®, , , , et Miracle-Gro®. Scotts®, Osmocote®, Naturen®, Roundup®, Home Defense® and Pure Organics® figurent parmi les marques australiennes concernées.

Exponent a mis en place une équipe de direction des activités internationales, basée sur le site anglais de Frimley (Surrey). La direction du groupe international est confiée à Karl Kahofer (CEO). Il sera accompagné de Ted Linehan (Chief Commercial Officer) et de Martin Lofnes (Chief Finance Officer). Karl et son équipe apporteront leur expérience et leur expertise en matière de biens de consommation.

Guillaume Roth, General Manager Western Europe : « Nous sommes ravis de l’acquisition par Exponent et nous sommes enthousiastes pour l’avenir de notre activité avec notre nouvel actionnaire et l’équipe de direction. Nous sommes impatients de voir nos marques bénéficier d’investissements solides avec une part plus importante accordée aux médias et à l’innovation. En attendant, nous concentrons nos efforts à la préparation de la saison prochaine et à maintenir un niveau de qualité de service élevé auprès de nos clients et consommateurs. En réalité, alors que la transition commence, peu de choses seront amenées à changer : les marques restent et nous opérons toujours sous le nom de Scotts France SAS. »

Exponent est un investisseur expérimenté et prospère, spécialisé dans les activités de grande consommation à potentiel de croissance élevé. Ce rachat constitue le premier investissement d’Exponent sur le marché du jardin.

Simon Davidson, associé chez Exponent, s’est exprimé sur l’acquisition : « Il s’agit des marques leaders sur le marché de l’entretien des jardins, que les consommateurs du monde entier affectionnent. Nous sommes impatients de travailler avec ScottsMiracle-Gro et de continuer à investir dans la publicité et l’innovation afin de poursuivre la croissance de ces marques et à développer tout le potentiel de ces activités ».