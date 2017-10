Eurocept B.V., une société pharmaceutique basée aux Pays-Bas et fondée en 2001, a annoncé en octobre son acquisition de 100% de Lucane Pharma. Cette acquisition renforce le positionnement d’Eurocept B.V. dans le développement, la fabrication et la distribution de médicaments dans les domaines thérapeutiques suivants : anesthésie, oncologie, neurologie et immunologie.