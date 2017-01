Un projet qui était déjà placé sous les meilleurs auspices

En décembre 2016, Energie Eolienne France (EEF) souhaitait lever entre 300 000 et 500 000 € pour le mois de février 2017. Les investisseurs de la plateforme ont répondu favorablement quasi immédiatement : dès la mise en ligne du projet en décembre, la collecte avait atteint la barre des 100 000 € et pour se clôturer au 30 janvier à 700 000€, soit deux semaines avant la date initialement prévue.

Plus de 60% d’investisseurs ont moins de 45 ans

Les souscripteurs sont originaires du département de l’Eure et des départements limitrophes, mais aussi de dizaines d’autres départements dans toute la France. Les investisseurs, dont 62% ont moins de 45 ans, ont investi 1 125€ en moyenne avec des tickets allant de 100 € à 32 000 € par souscripteur (99% des investisseurs sont des particuliers, seules 1% sont des personnes morales).

Ils percevront un rendement annuel de 5,5% brut sur 5 ans, et seront également invités par EEF à visiter le chantier sur les communes de Le Tilleul-Othon et Bray.

Un vrai engagement pour la transition énergétique

La réussite de cette collecte, pour laquelle aucun avantage fiscal n’était disponible contrairement à d’autres offres sur WiSEED, prouve le fort attrait des français pour le financement participatif d’énergies renouvelables. La mise en service de ce champ d’éoliennes est prévue pour l’automne 2017, permettra une production d’électricité équivalente à la consommation d’une ville de plus de 10 000 habitants, et évitera la production de 1 747 tonnes de CO².

« Nous sommes ravis de l’accueil réservé par la communauté WiSEED à ce projet, dont le dossier était excellent. Les échanges sur l’espace de discussion étaient constructifs et positifs, à l’image des échanges qu’il y a sur les autres projets, et les investisseurs ont été très nombreux à accorder leur confiance à EEF. Après notre premier projet photovoltaïque fin 2016, le succès de cette levée confirme l’intérêt des épargnants français pour le financement de la transition énergétique. Forts de cette expérience, nous venons de lancer un troisième projet sur WiSEED » explique Jean-Marc Clerc, directeur du pôle Energies Renouvelables chez WiSEED.

« Ce 1er financement participatif que nous avons mené en étroite collaboration avec WiSEED est un véritable succès. Le plafond initialement fixé à 500 000 € a été dépassé de plus de 40%, à tel point que nous avons décidé d’avancer de 15 jours la date de clôture de cette collecte. Cette performance me rassure grandement sur la capacité de notre filière à mobiliser l’adhésion de particuliers autour de projets plutôt habitués à susciter la défiance. Je suis par ailleurs extrêmement satisfait des échanges avec les investisseurs, à la fois exigeants et bienveillants. Un véritable exemple de dialogue constructif, orchestré par WiSEED. » indique Eric Sauvaget, directeur général de Energie Eolienne France.