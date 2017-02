Equance, société de conseil en Gestion Privée Internationale, qui propose des prestations de conseil en gestion de patrimoine, suivi fiscal et mise en œuvre de solutions pour le compte de résidents et non-résidents français, affiche à nouveau une croissance à deux chiffres en 2016. En 2017, pour soutenir le développement de ses activités, elle envisage l’acquisition d’un cabinet parisien de gestion de patrimoine et le recrutement d’agents commerciaux en France et à l’international.

En 2016, le groupe Equance enregistre une croissance de +12 % par rapport à 2015 et le montant des actifs conseillés par le cabinet s’élève à 450 millions d’euros. Aujourd’hui, Equance compte 100 collaborateurs avec sa filiale « Tourisme » présents dans 48 pays et des clients répartis dans 91 pays.

Une croissance soutenue qui va s’accélérer en 2017 par l’acquisition d’un cabinet de gestion de patrimoine à Paris

Après un partenariat stratégique, en 2016, avec MSH International, spécialiste de la mobilité et de l’assurance de personnes en France et à l’international, Equance compte, en 2017, accélérer sa croissance externe et asseoir sa présence nationale par l’acquisition de nouveaux cabinets en gestion de patrimoine.

La première en date sera effective à compter du 31 mars et concernera l’intégration d’un cabinet situé à Paris, comptant déjà près de 330 clients. Cette acquisition portera à 900 le nombre de clients parisiens du Groupe.

De nombreux recrutements en France et à l’international

Pour accompagner son développement en France, Equance prévoit le recrutement de quatre agents commerciaux (deux à Paris et deux à Montpellier) dont la mission sera d’animer le portefeuille de clients existants et de le développer.

A l’étranger, des recrutements d’agents commerciaux sont prévus dans le cadre de l’ouverture de nouveaux bureaux - en Chine (Pékin), Russie (Moscou, Saint-Pétersbourg), Inde (Mumbai, Delhi, Pondichéry), Indonésie (Jakarta, Bali), Philippines et en Afrique francophone (Côté d’Ivoire, Cameroun, Gabon) - mais aussi en Afrique du Sud, au Brésil et au Mexique pour appuyer le développement et garantir un suivi patrimonial optimum dans ces zones.