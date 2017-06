Il ne faut pas oublier que l’accès à la propriété et l’augmentation de l’offre locative dans les zones tendues sont des facteurs de cohésion sociale. « Le ministre de la Cohésion des territoires va devoir prendre des mesures efficaces pour que plus de Français puissent devenir propriétaires et de les inciter à investir dans le logement locatif », précise Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.

Les professionnels de l’immobilier souhaitent que le gouvernement fasse preuve d’une démarche réelle de concertation, car les agents immobiliers sont des acteurs incontournables du logement .

« Nous avons trop souvent ressenti que nous étions entendus seulement sur la forme, déplore Eric Allouche. Nous avons besoin de construire l’avenir ensemble, à travers des débats de fond et des analyses sur ce qu’il est ou non possible de faire ». Les différents acteurs de l’immobilier désirent que le gouvernement les consulte.