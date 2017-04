Plusieurs mesures permettent de mesurer la prise en compte par les marchés du risque lié aux prochaines élections en France. Une bonne partie concernent les marchés obligataires, qu’il s’agisse du niveau du CDS ou plus simplement de l’écart entre les rendements des obligations des trésors français et allemand. Une autre mesure consiste à comparer les volatilités implicites pour les options à 90% de la monnaie sur l’indice CAC 40 pour les actions françaises et sur le DAX pour les actions allemandes.

Pour résumer, cette mesure nous montre combien les investisseurs sont prêts à payer en plus pour se protéger contre le risque d’une forte baisse du CAC 40 par rapport au même niveau de risque pour le DAX.

Selon Lazard Frères Gestion, « jusqu’au début du mois de février, le coût de la protection était à peu près le même avant de connaître un écartement notable suite aux révélations concernant François Fillon. Mais depuis mars, cet écart a tendance à se réduire. On observe le même mouvement de réduction des tensions sur les obligations d’État et sur les CDS. »