Un contrat totalement digitalisé

EasyVie est le seul contrat d’assurance vie 100% en ligne [2], de la souscription jusqu’au rachat total. Comme pour l’offre bourse, les clients peuvent souscrire directement depuis le site internet d’EasyBourse, et gérer toutes leurs opérations (arbitrages, versements, rachat, etc.) via leur espace connecté.

Un « robo-advisor » pour définir votre profil

Ce contrat totalement digital s’appuie sur un « robo-advisor », développé par la fintech Advize. Celui-ci permet de déterminer le profil des clients (l’objectif de l’investissement, la situation financière et patrimoniale, la connaissance et l’expérience en matière financière et l’aversion au risque) et, sur cette base, préconise un mode de gestion et une allocation d’actifs.

Deux modes de gestion adaptés au profil du client pour un contrat modulable

EasyVie propose un large univers d’investissement qui s’articule autour de 188 fonds et ETF issus des principales sociétés de gestion en France et offre donc au client de nombreuses possibilités en architecture ouverte.

EasyVie est le seul contrat d’assurance vie avec deux modes de gestion au choix, et ce dès 1 000€ de versement initial.

En « Gestion Libre », EasyBourse propose à ses clients des portefeuilles personnalisés correspondant à leur profil, via l’expertise des gérants de La Banque Postale Asset Management et en s’appuyant sur le robo-advisor. Le client a la possibilité de suivre la recommandation ou de choisir parmi un large panel de supports composé des principales sociétés de gestion de la place, dont 5 SCPI.

En « Mandat d’Arbitrage », les clients peuvent confier la gestion de leur contrat aux experts de la gestion privée de BPE et sont régulièrement informés des décisions prises en matière d’allocation.

Pour chacun de ces deux modes, les clients sont avertis si leur contrat est en écart avec leur profil de risque grâce à des alertes (sms et email).

De plus, le contrat EasyVie est personnalisable car il offre de nombreuses options et garanties à la souscription (sécurisation des plus-values, investissement progressif, garantie coup dur premium, garantie plancher en cas de décès,…).

Une tarification et un rendement attractifs

Sans frais d’entrée, frais sur versement, ou d’arbitrage libre, et avec des frais de gestion réduits, EasyVie propose une politique tarifaire attractive.

A noter qu’en 2017, la revalorisation offerte par le support en euros « EasyVie Euros » s’établit à 2,45% [3].

Un accompagnement par les équipes d’EasyBourse

Les clients ont également la possibilité d’être accompagnés par un conseiller EasyBourse pour la souscription et pour toutes leurs opérations via un partage des écrans. Des conseillers sont à la disposition des clients par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9 h à 12 h.