Marchés des Capitaux

ERYTECH Pharma , société biopharmaceutique française de stade clinique développant des thérapies innovantes en encapsulant des substances thérapeutiques dans des globules rouges (la « Société »), annonce, que dans le cadre de l’augmentation de capital réservée devant être réalisée par émission de 3 000 000 actions nouvelles ordinaires, elle a obtenu des engagements de la part d’investisseurs qualifiés aux Etats-Unis et en Europe de souscrire à l’augmentation de capital réservée à une catégorie d’investisseurs décrite ci-dessous (l’ « Offre Réservée »). Le montant total brut de l’Offre Réservée est estimé à 70,5 M€, avant déduction des frais et dépenses. Jefferies International Limited est intervenu en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé, Cowen and Company, LLC et Oddo & Cie en qualité de Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l’Offre Réservée.

« Nous croyons que les fonds levés grâce à cette augmentation de capital vont nous permettre de préparer la prochaine phase de développement de la Société. En particulier et à la suite des résultats préliminaires positifs de Phase 2b de l’étude clinique évaluant eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas métastatique annoncés récemment, nous souhaitons maintenant engager toutes les actions nécessaires pour préparer la poursuite du développement clinique d’eryaspase dans cette indication. Par ailleurs, ces résultats très prometteurs dans le cancer du pancréas nous conduisent aussi à évaluer le potentiel d’eryaspase dans d’autres modèles de tumeurs solides et d’étendre ainsi, comme annoncé, le potentiel de notre plateforme vers d’autres indications thérapeutiques », déclare Gil Beyen, Président Directeur Général d’ERYTECH. « Nous sommes très reconnaissants de l’engagement renouvelé de nos actionnaires qui ont participé à ce financement. Et nous sommes particulièrement heureux de la confiance que nous accordent les nouveaux investisseurs institutionnels qui ont souscrit à cette levée de fonds. Cette augmentation de capital nous permettra de poursuivre le développement clinique de nos produits candidats et de notre pipeline tout en renforçant la structure financière d’ERYTECH et en poursuivant l’ouverture de notre base actionnariale, notamment aux États-Unis. »