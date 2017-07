Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, annonce l’arrivée d’Audrey Bacrot et d’Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse.

Audrey Bacrot

Audrey Bacrot est diplômée d’un Master en finance et gestion de l’Ecole de Management Léonard de Vinci et d’un Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst).

Audrey commence sa carrière en analyse financière sell-side chez Natixis Securities en 2007 puis chez SG Securities un an plus tard. En 2009, elle rejoint CM-CIC en tant qu’Analyste dans le département de Fusions/Acquisitions puis CM-CIC AM en 2010 au poste d’Analyste-Gérante sur l’univers des small & mid caps. En 2011, elle intègre la société de gestion Stanwahr en qualité d’Analyste-Gérante, elle co-gérait le fonds Indépendance & Expansion. Elle rejoint l’équipe de gestion d’Amiral Gestion en 2017 et apporte son expertise sur les PME françaises cotées.

Otilia Bologan

Otilia Bologan est diplômée d’un MSc en Management spécialisé en Finance de l’ESSEC Grande Ecole et d’un Bachelor de l’Université Bocconi (Italie), elle a obtenu la certification CFA (Chartered Financial Analyst, Niveau 2).

Otilia commence sa carrière au sein de l’équipe d’économistes de BNP Paribas en 2011 pendant 2 ans avant de suivre un stage d’analyse financière chez Amiral Gestion. En 2014, elle rejoint Goldman Sachs en tant qu’Analyste sell side sur le secteur des médias. Elle réintègre l’équipe de gestion d’Amiral Gestion en 2017 en qualité d’Analyste Financier où elle aura principalement la charge du suivi des mid & large caps européennes et du secteur des médias.