Localisé au niveau de la station de métro Ledru-Rollin dans le 11ème arrondissement de Paris, le 89-91 avenue Ledru-Rollin est un magnifique immeuble commercial construit à la fin du XIXème siècle par l’architecte Paul Auscher dans le style Art Nouveau. L’actif est intégralement occupé par Monoprix et plusieurs locataires de bureaux. Le commerce profite de vitrines double-hauteur et les bureaux sont baignés de lumière naturelle. Cet investissement, idéalement situé au carrefour de l’avenue Ledru-Rollin et de la rue du Faubourg Saint-Antoine, est au coeur d’un quartier dynamique et où la gentrification s’accélère.

Il s’agit de la deuxième transaction en Europe, suite à l’acquisition en septembre de 90% du centre commercial Neukölln Arcaden à Berlin par un fonds Core/Core-plus dédié au commerce, géré par Deutsche AM et représentant 300 millions d’euros d’encours.

Georg Allendorf, Head of Real Estate Europe chez Deutsche AM déclare : « ces acquisitions représentent des investissements de grande qualité dans les villes-capitales de Berlin et de Paris. » Il ajoute, « nous continuerons à chercher des actifs commerciaux Core en Europe pour développer notre portefeuille pour le compte de nos clients. »

Deutsche AM s’est construit une solide réputation en investissant dans des actifs commerciaux de grande qualité en Europe, notamment Diagonal Mar à Barcelone en Espagne, Palace Exchange Shopping Center à Enfield en Angleterre, Stary Browar à Poznan en Pologne, et Palais Quartier à Francfort en Allemagne, par exemple.

Au 30 juin 2017, Deutsche AM gérait 49,7 milliards d’euros d’actifs immobiliers dans le monde.