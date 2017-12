Établi à Londres, Mark McDonald est un expert de la sphère du private equity. Il s’est notamment distingué en gérant d’importantes opérations stratégiques sur des questions d’origination, d’exécution et de sortie d’opérations de capital-investissement.

Auparavant, Mark McDonald était Responsable mondial de l’activité de conseil secondaire chez Crédit Suisse et membre senior du comité de gestion des fonds privés du groupe. Il a dirigé le développement et la mise en oeuvre de la stratégie secondaire de Crédit Suisse, axée sur le développement de solutions sur mesure pour les entreprises partenaires.

Mark McDonald a plus de 20 années d’expérience internationale, ayant précédemment été membre senior de Keyhaven Capital Partners, où il a développé la stratégie du groupe en Europe et en Asie. Avant cela, il était également Directeur de la stratégie d’investissement de Pomona Capital sur la zone EMEA.

L’objectif de Mark McDonald est de développer l’activité de capital-investissement de Deutsche AM en identifiant des solutions personnalisées génératrices d’alpha pour compléter les portefeuilles des clients. Parallèlement à l’équipe existante, il cherchera notamment à capitaliser sur les opportunités du marché secondaire.

Pierre Cherki, Directeur de l’investissement alternatif et co-directeur des investissements chez Deutsche AM, déclare : « Mark est un professionnel reconnu dans le secteur du private equity et sa nomination souligne notre engagement dans le domaine du private equity au sein de notre plateforme d’investissement alternatif. En tant que membre de l’équipe de gestion alternative, Mark sera une force motrice dans l’innovation et la création de valeur pour nos clients ».

Mark McDonald, Responsable mondial du private equity secondaire chez Deutsche AM, ajoute : « Je suis ravi de rejoindre Deutsche AM à un moment aussi passionnant et je suis impatient de participer à la prochaine phase de croissance et d’innovation du marché du private equity pour le bénéfice des clients actuels et futurs ».

Les encours gérés par Deutsche AM en investissements alternatifs atteignent 77 milliards d’euros (à fin septembre 2017). Ses activités de private equity recouvrent la recherche d’opportunités sur le marché secondaire, la prise de participations directes dans des entreprises non cotées sous forme de co-investissements et la participation à des fonds de fonds actifs sur le marché primaire. Ces expertises sont accessibles à ses clients institutionnels et privés dans le monde entier.

Faisant partie de la plate-forme d’investissements alternatifs, la branche de private equity de Deutsche AM gère une gamme de 550 fonds privés avec plus de 300 partenaires dans le monde.