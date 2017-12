La croissance du PIB mondial pourrait approcher les 4% en 2018, un rythme jamais atteint depuis 2011. La hausse modérée de l’inflation attendue dans les économies développées devrait compenser une légère baisse de l’inflation dans les marchés émergents.

L’environnement de croissance et d’inflation est en adéquation avec la fin progressive des politiques monétaires exceptionnelles menées ces dernières années. La hausse des taux de la Réserve Fédérale américaine devrait se poursuivre, avec une hausse attendue en décembre 2017, ainsi que trois autres prévues en 2018. Le programme de rachats d’actifs devrait prendre fin en septembre 2018 dans la zone euro, et il est possible que la Banque du Japon revoie sa politique de contrôle de la courbe des taux, si l’inflation sous-jacente dépasse 1%.

Dans de telles conditions, les actions devraient afficher de meilleures performances que les obligations ; les actions des marchés émergents, de la zone euro et les actions japonaises offrant de meilleures valorisations relatives que les actions américaines et britanniques.

La dette émergente en devise locale offre actuellement des opportunités plus intéressantes que le marché du crédit corporate dans les pays développés. Alors que les obligations d’Etat des marchés développés seront sous pression en 2018, la dette souveraine américaine à long terme reste l’option la plus attractive du point de vue de la préservation du capital, si la croissance et l’inflation s’avèrent décevantes.

Michael Grady, Economiste et Stratégiste senior chez Aviva Investors a déclaré : « Des perspectives de croissance mondiale plus fortes et une inflation légèrement plus élevée dans les économies développées en 2018 créeront un environnement favorable aux actifs à risque, qui s’inscrit dans la continuité de l’année 2017. Compte tenu de l’amélioration généralisée de l’économie et de la fin des politiques monétaires accommodantes, nous nous attendons par ailleurs à ce que l’évolution des prix des actifs soit de nouveau guidée par les fondamentaux sous-jacents, plus qu’elle ne l’a été au cours des dix dernières années. »