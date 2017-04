Innovation

En effet, une grande partie de l’offre d’épargne salariale, commercialisée par Groupama Epargne Salariale, se compose de FCPE ISR, labellisés par le CIES (Conseil Intersyndical de l’Épargne Salariale).

L’investissement responsable est l’une des composantes importantes de l’offre de gestion de Groupama AM, le gestionnaire financier des fonds, filiale de Groupama. À cet effet, une équipe de Recherche spécialisée a été historiquement dédiée à l’analyse dite extra-financière en complément de l’analyse financière classique.

Les encours commercialisés par Groupama Épargne Salariale ont progressé régulièrement jusqu’à franchir en 2016 le cap du milliard d’euros, accompagnant ainsi le développement significatif du marché de l’épargne salariale dans l’hexagone.

Outre les fonds monétaires, l’offre repose sur une gamme de fonds diversifiés composée, selon une pondération différente, de 3 fonds sous-jacents ISR investissant sur les principales classes d’actifs de la zone euro : des actions de grandes capitalisations, des obligations privées et des obligations d’État.

À l’origine, cette offre s’est appuyée sur la SICAV Euro Capital Durable qui fut un des tous premiers fonds commercialisés sur la thématique ISR en France, et ce dès le début des années 2000. Cette Sicav est gérée selon un process dit « Best in Class » qui permet au gérant de sélectionner les sociétés considérées comme les plus vertueuses au sein de leur secteur. Cette gamme s’est étoffée en 2008 suite à la création d’un fonds d’obligations privées ISR, Groupama Crédit Euro ISR.

Enfin un travail d’enrichissement des méthodologies d’analyses des titres a permis d’élargir l’univers d’investissement aux emprunts d’État de la zone euro, au travers du fonds Groupama État Euro ISR.

Afin d’anticiper les évolutions qui se dessinent sur le marché de l’ISR et d’accélérer l’intégration de ces concepts aux gestions traditionnelles, l’équipe de Recherche de Groupama AM a fait évoluer son organisation. Désormais, les analystes de l’équipe de Recherche prennent simultanément en compte dans leurs études de sociétés les aspects tant financiers qu’extra-financiers.

L’effort constant déployé par Groupama AM dans cette expertise a permis à Groupama AM d’obtenir auprès de l’AFNOR [2] (le « label ISR » pour deux de ses fonds : Euro Capital Durable et Groupama Crédit Euro ISR.

Cette certification conforte le choix de Groupama AM en matière d’Investissement Socialement Responsable et l’a amenée à faire évoluer le process de gestion du fonds d’obligations d’État ISR en investissant progressivement sur une nouvelle classe d’actif : les « green bonds » (obligations vertes). Ces obligations, émises pour financer des projets « verts » à impact positif, sont désormais intégrées de façon progressive dans le portefeuille.

Cela démontre que le Groupe Groupama continue à innover sur le terrain de l’investissement responsable en proposant une gestion toujours plus orientée vers le développement durable.