Conformément au programme indicatif de financement pour 2017 communiqué en décembre, l’État français a émis un nouveau titre de référence d’une maturité de 30 ans. Après une annonce intervenue la veille, l’AFT a lancé par syndication dans la journée du mardi 16 mai, l’OAT 2,00 % 25 Mai 2048 pour un montant de 7 milliards d’euros, soit un montant record pour l’AFT à l’occasion d’une émission inaugurale sur cette maturité. La syndication a été réalisée dans des conditions de marché extrêmement stables, au travers de la constitution d’un livre d’ordre accéléré : après avoir donné une indication de prix à 9h00, le livre d’ordre recueillait à 10h20 près de 18 milliards d’euros d’intentions de la part des investisseurs. La fixation de l’écart de taux par rapport à l’OAT 2045 qui servait de référence à cette émission, à 11h47 a permis de clôturer le livre d’ordre à 12h16 alors que celui-ci enregistrait une demande totale record, qui a atteint plus de 31 milliards d’euros au travers de plus de 200 ordres. La diversité des ordres reçus par l’AFT est le reflet de la grande diversité de la base d’investisseurs de la dette française, tant sur le plan géographique que des types de contreparties (cf. diagrammes sectoriels et géographiques représentant l’allocation du titre à 30 ans).

Dans ce contexte de marché très favorable, ce nouveau titre a été émis à un taux 1,997 %, à comparer au taux de 3,26 % obtenu pour l’OAT 25 mai 2045, la précédente OAT de référence à 30 ans lors de sa syndication en mars 2013. Cette émission témoigne que la France continue de bénéficier de taux d’intérêt très bas à long terme, offrant à l’État des conditions de refinancement à un coût faible sur une période très longue : l’emprunt sera remboursé en mai 2048.

Par cette émission, la France réaffirme également son statut d’émetteur de référence en zone euro pour les émissions de titres de maturités très longues. Avec cette nouvelle référence, l’AFT est conforme à sa stratégie d’émission et son objectif d’avoir une courbe des taux lisse et liquide en tous ses points. C’est aussi une nouvelle preuve de confiance des investisseurs et des marchés dans la signature et la qualité de crédit de la France alors que les conditions de marché actuelles en zone euro, à l’issue de l’élection présidentielle française, s’avèrent très favorables.

Depuis le début de l’année 2017, à la date de fin mai, la France a émis 104,1 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, soit, compte tenu de 6,5 milliards d’euros de rachats réalisés de janvier à avril, un taux d’exécution de 52,8 % de son programme fixé à 185 milliards d’euros nets des rachats.

Une allocation diversifiée en termes de catégorie d’investisseurs et d’origine géographique pour l’OAT 2,00 % 25 Mai 2048 :