Après un tour d’amorçage en décembre 2015, le spécialiste du marketing à la performance pour les distributeurs lève 15 millions d’euros dans le cadre d’une Série A menée par Index Ventures. Les investisseurs déjà présents, ISAI et Mosaic Ventures, ont participé, ainsi que de prestigieux business angels tels que Pascal Gauthier (ex-COO de Criteo) ou Greg Coleman (président de Buzzfeed, ex Président de Criteo).

Fondée en 2014 par Benoit Grouchko (CEO, ex-Criteo), François Wyss (COO, ex-Google) et Guillaume Charhon (CTO & serial entrepreneur), Databerries a lancé son produit en décembre 2015, a généré plusieurs millions de chiffre d’affaires dès la première année, et compte déjà plus de 100 clients distributeurs comme Volkswagen et Carrefour. Databerries a vu ses effectifs passer de 4 à 40 en seulement 12 mois, avec 40% des effectifs en R&D.

Databerries propose aux distributeurs une solution de marketing mobile qui cible les mobinautes en fonction des lieux qu’ils ont fréquenté dans le passé et qui mesure l’impact des campagnes sur les visites générées en magasin. La solution permet aux distributeurs de cibler les utilisateurs qui se sont rendus dans leurs magasins ou dans ceux de leurs concurrents. Grâce à cette technologie, le Real Life Targeting, les distributeurs peuvent générer des visites en magasin avec un Coût Par Visite physique (CPV) nettement plus faible.

"Les distributeurs dépensent plus de 100 milliards d’euros par an dans les médias offline (imprimés publicitaires, radio, affichage, etc.) sans pouvoir mesurer précisément leur efficacité. En s’appuyant sur le mobile, véritable passerelle entre les mondes offline et online, Databerries met à leur disposition une solution d’acquisition de trafic s’appuyant sur les standards du online : ciblage précis, personnalisation, mesure de trafic, optimisation du ROI." commente Benoit Grouchko, CEO de Databerries

« Les États-Unis sont le premier marché publicitaire dans le monde et nous proposons une technologie nettement plus performante que les solutions existantes » ajoute François Wyss, COO et co-fondateur de Databerries expatrié à New York et en charge du développement de la société aux États-Unis.

Citation client distributeur

« Databerries répond à un besoin important pour Intersport en nous aidant à améliorer le ROI de notre marketing offline et online grâce à leur technologie. Dans un secteur aussi compétitif que le nôtre, l’utilisation de la technologie Databerries est décisive pour augmenter le trafic et les ventes en magasin » explique Matthieu Pellet, Digital Director d’Intersport

Citation investisseur

"Un publicitaire américain du début du XXe siècle John Wanamaker disait :« La moitié de l’argent que je dépense en publicité est gaspillée, le problème est que je ne sais pas quelle moitié ». Alors que l’on pourrait penser que cette phrase est maintenant obsolète en raison des progrès technologiques dans la publicité en ligne, elle est toujours d’actualité dans la publicité offline où les distributeurs sont assez démunis en termes de mesure de l’efficacité des campagnes. Databerries répond à ce problème en mesurant le coût par visite et donc l’impact d’une campagne sur le trafic en point de vente." explique Dominique Vidal, Partner chez Index Ventures.

« L’équipe Databerries a formidablement réussi le lancement de son offre sur le marché Français. Nous sommes ravis d’accueillir Index à nos côtés pour co-piloter un déploiement international résolument ambitieux. » ajoute Jean-David Chamboredon, Président-Exécutif d’ISAI.