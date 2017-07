Le 26 juin 2017, le site internet www.next-finance.net publiait un article intitulé « Levée de fonds record sur Clubfunding : 2,2 millions d’euros pour soutenir le groupe Thierry Oldak » qui fait état d’informations sur le Groupe Thierry Oldak (GTO) qui sont erronées.

Ledit article faisait apparaître que la Foncière du Groupe Thierry Oldak a acquis l’ensemble immobilier situé 22 rue de la République à Avignon, en partie via la plateforme de prêts par obligations ClubFunding. Or, ceci est faux.

L’acquisition de l’immeuble d’Avignon de 6 185 m², réalisée en décembre 2016, a été financée par la Société Générale sur la base d’un taux de LTV (Loan To Value) de 69%, et le complément par fonds propres apportés par le Groupe Thierry Oldak. En aucun cas, la société de crowdfunding ClubFunding n’est intervenue dans le cadre de cette acquisition.

Le financement par crowdfunding, via la plateforme ClubFunding, n’est intervenu qu’en mai 2017 et a permis au Groupe Thierry Oldak de refinancer partiellement les fonds propres apportés tant sur cette opération patrimoniale, que sur une opération de promotion immobilière en développement.