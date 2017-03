Cette vente s’inscrit dans la stratégie commerciale du groupe, initiée en 2013, de vendre à terme, 50% de ses résidences aux investisseurs institutionnels.

La résidence de Dives sur Mer est la onzième résidence DOMITYS vendue à des investisseurs institutionnels. Les Groupes AEGIDE et INTERPROMOTION assureront la mission de maîtrise d’ouvrage de cette résidence, dont l’ouverture est prévue au cours du second semestre 2018 et en confieront l’exploitation à DOMITYS, filiale du Groupe AEGIDE.

Cette résidence DOMITYS, baptisée « les Safrans » sera idéalement située, à proximité immédiate des rues commerçantes et du centre-ville. Développée sur près de 6 000 m², elle comptera 118 appartements (du studio au 3 pièces) et plus de 900 m² d’espaces de convivialité : restaurant, piscine, salle de sport, salon de beauté, et accueillera des seniors autonomes en séjours permanents et temporaires.

En 2016, le groupe AEGIDE a commercialisé plus de 2200 lots aux investisseurs dont près de la moitié (9 résidences) à des investisseurs institutionnels en recherche d’une classe d’actifs performante et sécurisée. « L’accélération des ventes en bloc de résidences DOMITYS confirme l’intérêt grandissant des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs unique, capable de satisfaire les objectifs d’investissement des institutionnels comme des particuliers » explique Arnaud Fety (Chartered Surveyor – FRICS), Responsable Grands Comptes et Institutionnels du groupe.