A fin septembre, l’industrie européenne des ETFs/ETPs à effet de levier ou inverse comptait 834 ETFs/ETPs avec 1 287 listings et des encours de 77,14 milliards de dollars, auprès de 59 fournisseurs et 19 bourses dans 16 pays.

Parmi ces 834 ETFs/ETPs, on compte 419 produits à effet de levier (43,56 milliards de dollars d’encours), 228 à effet inverse avec des actifs sous gestion de 16,55 milliards de dollars et enfin 187 à effet de levier inverse pour des encours de 17,03 milliards de dollars.

Les ETFs/ETPs à effet de levier ou inverse ont enregistré des entrées nettes de capitaux pour un montant de 4,69 milliards de dollars depuis le début de l’année, avec des sorties de capitaux de 1,01 milliard de dollars pour les produits à effet de levier mais des entrées de capitaux de 1,89 milliards de dollars pour les produits à effet inverse et de 3,81 milliards de dollars pour les produits à effet de levier inverse.

« La performance des actions américaines est généralement médiocre en septembre. Pourtant, cette année, l’indice S&P 500 a progressé de 2,06 %, soit une hausse de 14,24 % depuis le début de l’année. Le S&P 500 Value a surperformé la S&P 500 Growth, en hausse respectivement de 3,28 % et de 1,11 %, ce qui a renforcé le sentiment que les fondamentaux économiques deviennent plus solides. Les secteurs de l’énergie et des services financiers ont été les plus performants en septembre, en progression respective de 9,94 % et 5,14 %. Le S&P developed Ex-U.S. BMI a gagné 2,57 % au cours du mois et 20,76 % depuis le début de cette année. De l’autre côté, les marchés émergents ont reculé de 0,55 % en septembre en raison de vents contraires, comme notamment la hausse du dollar qui progresse de 26,95 % depuis le début de l’année. Les incertitudes concernant les négociations sur le Brexit et celles liées à la Corée du Nord restent des sujets de préoccupation pour les investisseurs » selon Deborah Fuhr, directrice associé chez ETFGI.

ProShares est le plus important fournisseur pour les ETFs/ETPs à effet de levier ou inverse avec des encours de 23,82 milliards de dollars, suivi de Direxion (11,01 milliards de dollars), Lyxor AM (4,81 milliards de dollars) et Nomura AM avec (4,71 milliards de dollars).