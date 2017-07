Cette opération, qui avait récolté 200 000 euros en octobre 2016, a permis aux souscripteurs de percevoir, pour une durée contractuelle initiale fixée à 36 mois, un rendement annuel net de frais de 8 %. Le remboursement est intervenu 9 mois seulement après l’investissement. Le rendement de l’opération pour les investisseurs reste sur une année complète soit 12 mois d’intérêts.

38 logements neufs livrés à Toulon

Les Jardins de Juliette est un programme constitué de 38 logements neufs, réalisé par le promoteur Segeprim. Le rendement annuel net de frais proposé était de 8 % et le projet a réuni 200 000 euros auprès de 21 investisseurs, soit un ticket moyen de 9 500 euros. Prévue pour le 3ème trimestre 2017, la restitution des fonds a été réalisée dans les temps permettant ainsi aux co-promoteurs du projet d’être remboursés.

Les Jardins de Juliette est la 3ème opération à Toulon à être remboursée par Crowdfundingimmo.fr.

17 opérations financées par Crowdfundingimmo.fr et 8 projets remboursés

Crowdfundingimmo.fr a finalisé 17 projets d’investissement depuis 2014 pour un montant total de plus de 4,8 millions d’euros. Ces projets immobiliers, situés notamment dans le Var, le Morbihan, les Alpes-Maritimes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques ou encore l’Outre-mer, ont permis la construction de plus de 380 logements et 9 locaux à destination de commerces et de bureaux.

Avec Les Jardins de Juliette, le montant total des remboursements effectués par Crowdfundingimmo.fr depuis sa création s’élève désormais à plus de 2,7 millions d’euros.

La plateforme a réalisé depuis 2016 le remboursement aux investisseurs de 8 opérations, avec des rendements annuels nets avant imposition compris entre 8 et 10 %, pour une durée moyenne d’investissement de 17 mois.

Crowdfundingimmo.fr s’affirme ainsi parmi les plateformes de financement participatif de la promotion immobilière les plus dynamiques, avec un souci particulier de la qualité des projets proposés.

Dirigée par Vincent Sillègue, fondateur et promoteur, et Cédric Marche, Directeur Général, Crowdfundingimmo.fr est une plateforme de financement collaboratif exclusivement dédiée à la promotion immobilière. Grâce aux levées de fonds réalisées auprès d’investisseurs individuels, Crowdfundingimmo.fr permet de compléter les fonds propres des promoteurs nécessaires au financement de leurs programmes de construction.