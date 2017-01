Entièrement dédié au financement participatif à destination de la promotion immobilière, le site Crowdfundingimmo.fr annonce avoir remboursé mi-janvier 2017 les investisseurs ayant participé au financement de ses 7ème et 8ème programmes immobiliers situés à Toulon et au Lavandou (Var) : Le Casanova et Le Patio. Ces deux opérations, qui avaient récolté respectivement 200 000 euros et 190 000 euros, ont permis aux souscripteurs de percevoir, pour une durée contractuelle initiale fixée à 24 mois, un rendement annuel brut de 8%. Dans le cas du Patio, le remboursement est intervenu 8 mois seulement après l’investissement.

67 logements neufs livrés à Toulon et au Lavandou

Le Casanova est un programme constitué de 47 logements neufs, équipés de places de parking et de terrasses, réalisé par le promoteur Segeprim. Le rendement annuel brut proposé était de 8 % et le projet a réuni 200 000 euros auprès de 10 investisseurs, soit un ticket moyen de 20 000 euros. Prévue pour le 4ème trimestre 2016, la restitution des fonds a été réalisée dans les temps permettant ainsi aux co-promoteurs du projet d’être remboursés. Le Casanova est la 2ème opération à Toulon à être remboursée par Crowdfundingimmo.fr.

Le Patio est un programme constitué de 20 logements neufs, équipés de places de parking et de terrasses, également réalisé par le promoteur Segeprim. Ce programme, dont le rendement annuel brut était lui aussi de 8%, a été financé à hauteur de 190 000 euros par 18 investisseurs, soit un ticket moyen de 10 555 euros. Prévue pour le 4ème trimestre 2016, la restitution des fonds a là aussi été réalisée dans les temps permettant le remboursement des co-promoteurs tel que prévu initialement.

Quatre programmes immobiliers (résidentiel et commercial) financés par Crowdfundingimmo.fr et situés dans le sud de la France devraient être remboursés au cours de l’année 2017.

Cinq remboursements réalisés en 2016 et quatre projets finalisés

Enregistré à l’ORIAS, Crowdfundingimmo.fr a finalisé 12 projets d’investissement depuis 2014 pour un montant total de 3,168 millions d’euros. Ces projets immobiliers, situés notamment dans le Var, la Gironde et les Alpes-Maritimes, ont permis la construction de plus de 200 logements.

La plateforme a par ailleurs finalisé en 2016 la sortie et le remboursement aux investisseurs de cinq opérations pour un montant total 1,87 million d’euros.

Avec Le Casanova et Le Patio, le montant total des remboursements effectués par Crowdfundingimmo.fr depuis sa création s’élève désormais à 2,2 millions d’euros. Les rendements bruts étaient compris à chaque fois entre 7 et 8 % pour une durée moyenne d’investissement de 15 mois.

Crowdfundingimmo.fr s’affirme ainsi parmi les plateformes de financement participatif de la promotion immobilière les plus dynamiques, avec un souci particulier de la qualité des projets proposés. L’expertise immobilière de son équipe a permis de sélectionner ces programmes de haute qualité dont les livraisons ont été réalisées dans les temps et avec une commercialisation totalement terminée, ce qui a permis les remboursements anticipés.

« En 2015, le financement participatif a récolté près de 300 millions d’euros. Une importante part des montants levés provient du crowdfunding immobilier. Il est aujourd’hui devenu un véritable véhicule d’investissement et une réelle alternative pour la promotion immobilière en recherche de fonds propres », explique Vincent Sillègue, co-fondateur de la plateforme.

Créée par Vincent Sillègue, promoteur et vice-Président National de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, et Philippe Sénéchal, fondateur du groupe d’audit et d’expertise comptable E&S, ancien conseiller auprès du ministère du Logement, Crowdfundingimmo.fr est une plateforme de financement collaboratif exclusivement dédiée à la promotion immobilière. Grâce aux levées de fonds réalisées auprès d’investisseurs individuels, Crowdfundingimmo.fr permet de compléter les fonds propres des promoteurs nécessaires au financement de leurs programmes de construction.

Crowdfundingimmo.fr met son expertise dans la promotion immobilière et la construction de logements neufs au service des investisseurs et des promoteurs en procédant à un audit et à une sélection rigoureuse des projets immobiliers.