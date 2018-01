L’analyse des projections de croissance pour 2017 se révèle particulièrement intéressante

L’année 2017 a touché à sa fin et il est temps de regarder si les prévisions de croissance se sont révélées justes ou non. Notre graphique de la semaine compare l’évolution des estimations de croissance 2017 des économies du G4 depuis 2016. Plusieurs éléments peuvent être soulignés. Tout d’abord, les craintes liées au Brexit à la mi-2016 se sont révélées exagérées et les anticipations de croissance ont ensuite été progressivement révisées à la hausse. Surtout, la croissance de la zone euro en 2017 a constitué une surprise positive majeure. Les prévisions britanniques, cependant, ont été révisées à la baisse après le déclenchement de l’article 50 du traité de l’UE par le gouvernement britannique, mettant ainsi en marche le processus de sortie de l’UE. La croissance du Royaume-Uni en 2017 a finalement été inférieure d’environ trois quarts de point de pourcentage par rapport aux prévisions d’avant le référendum, alors que la croissance de la zone euro a au contraire dépassé les prévisions pré-Brexit du même écart. Le Japon a été l’autre surprise positive de l’année, dépassant de 200% le taux de croissance initialement prévu. Enfin, les projections concernant la croissance américaine se sont révélées stables et assez justes depuis deux ans.