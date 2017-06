Cette nomination reflète l’engagement de Comgest en matière de gestion responsable, avec pour objectif de générer des retours sur investissement durables sur le long-terme. Eric Voravong couvrira les sociétés asiatiques (hors-Japon). Il travaillera en relation étroite avec les analystes et les gestionnaires de Comgest, conformément à l’approche d’intégration complète d’analyse ESG mise en place par la société.

Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs. Il a travaillé à Paris, Londres et Los Angeles à des postes seniors pour BNP Paribas et ADI Alternative Investments. Fondateur d’un cabinet de conseil en investissement indépendant, il a collaboré avec Comgest pendant plus de 8 ans sur des projets stratégiques clés, notamment sur la formalisation de l’intégration ESG depuis 2010.

L’équipe ESG de Comgest est directement rattachée à Arnaud Cosserat, Président et CIO de Comgest, qui déclare : « L’expertise et le talent d’Eric pour l’analyse sont une importante valeur ajoutée pour notre équipe ESG, alors que nous poursuivons nos investissements pour renforcer cet aspect de notre recherche propriétaire. En tant qu’investisseurs de long terme, sélectionnant des sociétés de qualité et de croissance durable, nous avons toujours considéré l’Investissement Responsable comme un facteur à part entière de notre philosophie d’investissement. Nous sommes convaincus que la recherche ESG nous permet non seulement d’être de meilleurs gérants mais également de meilleurs garants des intérêts des investisseurs, grâce à notre engagement auprès des sociétés que nous encourageons à devenir socialement responsables ».